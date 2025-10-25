Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

25. októbra 2025

Slováci a Česi prispeli viac ako 355-tisíc eur, zbierka Operácia Oksana 50 zachraňuje životy na ukrajinskom fronte


Tagy: Festival Pohoda Iniciatíva Mier Ukrajine Nezlomní rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine Zbierka

Slováci a Česi opäť preukázali svoju solidaritu a za jeden mesiac prispeli do zbierky Operácia Oksana 50 sumou presahujúcou 355-tisíc eur. ...



373490311_1373875586812565_6144908752191609345_n 676x447 25.10.2025 (SITA.sk) -


Slováci a Česi opäť preukázali svoju solidaritu a za jeden mesiac prispeli do zbierky Operácia Oksana 50 sumou presahujúcou 355-tisíc eur. Cieľom zbierky, ktorú spustila Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s českým Nadačným fondom pre Ukrajinu, je zabezpečiť 50 evakuačných vozidiel na záchranu životov priamo na frontových líniách.



Pomoc podporili známe osobnosti


Vďaka štedrému darcovi bude odovzdaných dokonca 51 sanitiek. Za 30 dní sa podarilo vyzbierať dostatok financií na nákup prvých šestnástich vozidiel, ktoré poputujú k ukrajinskej armáde.



Viac o téme: Vojna na Ukrajine




Projekt podporujú známe osobnosti ako Magda Vášáryová, Táňa Pauhofová, Jiří Mádl, Dominik Hašek a vedec Pavol Čekan. „Pomôcť kúpiť sanitky nie je veda, ale je to veľká vec, dostať 50 sanitiek do Ukrajiny. Je to to najhumánnejšie, čo môžeme spraviť pre ľudí, ktorým ide o život, ktorí sa bránia a ktorí potrebujú pomoc a záchranu života, prosím, pomôžme,“ hovorí vo videu Čekan.



Zbierka pokračuje až do februára 2026


Medzi partnermi zbierky sú organizácie All4Ukraine, Berkat Slovensko, Mier Ukrajine, Nezlomní, Stanica Žilina-Záriečie, a novým partnerom sa stali satirická stránka Zomri a festival Pohoda.



Michal Kaščák, jeden z podporovateľov, zdôraznil význam pomoci a vyjadril kritiku voči slovenskej vláde. „Keď som sa s mojimi synmi zhováral o tom, čo je historicky najväčšou hanbou ľudí zo Slovenska, povedal som, že je to podanie ruky Tisa Hitlerovi... Netušil som, že rovnakú hanbu zažijú aj oni – veď čím je iné podávanie si rúk Fica s Putinom? Opäť prostredníctvom bezcitného lídra krajiny zrádzame vlastných susedov a prisluhujeme režimu, ktorý sa vyhráža celej demokratickej Európe,“ povedal Kaščák.



Zbierka Operácia Oksana 50 potrvá do februára 2026 a je dôkazom, že Slováci a Češi nezabudli na empatiu a odvahu konať. Organizátori ďakujú všetkým darcom a vyzývajú na ďalšiu podporu. Viac informácií je dostupných na www.oksana50.sk.
















Zdroj: SITA.sk - Slováci a Česi prispeli viac ako 355-tisíc eur, zbierka Operácia Oksana 50 zachraňuje životy na ukrajinskom fronte © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Festival Pohoda Iniciatíva Mier Ukrajine Nezlomní rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine Zbierka
