V New Yorku ubili na smrť štyroch bezdomovcov, podozrivého zadržali

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 5. októbra (TASR) - Štyria zrejme spiaci bezdomovci boli v noci na sobotu ubití na smrť kovovým predmetom v newyorskej štvrti Manhattan. Ďalší bezdomovec útok prežil, utrpel však vážne zranenia a bol prevezený do nemocnice v kritickom stave, informoval denník New York Times s odvolaním sa na hovorcu polície.Polícia dostala upozornenie na vraždy krátko pred druhou hodinou ráno (08.00 h SELČ). Svedkovia privolaným policajtom povedali, že v miestnej čínskej štvrti videli muža, ktorý bil dve osoby. Jedna z nich bola na mieste vyhlásená za mŕtvu, druhú s vážnymi zraneniami hlavy previezli do nemocnice.Ďalšie tri telá sa našli na rôznych miestach neďaleko Broadwaya na dolnom Manhattane.V rámci následného pátrania bol zadržaný 24-ročný podozrivý, tiež bezdomovec, ktorý zodpovedal opisu svedkov. Neďaleko miesta jeho zatknutia sa našla pravdepodobná vražedná zbraň — má ísť o približne meter dlhú kovovú tyč.Podľa detektíva Michaela Baldassana nič nenasvedčuje tomu, že by zavraždení muži boli terčom útokov kvôli svojej rase alebo veku.Denník New York Times pripomenul, že jeden zo 121 obyvateľov 8,5-miliónovej metropoly je bez domova. Ich počet stúpa, najmä v dôsledku neprimerane vysokých cien nehnuteľností a nedostatku dostupného bývania.