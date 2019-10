VIDEO: Kandidátka Sulíka je schválená, nebudú na nej ľudia okolo Galka

Jasná 5. októbra -Strana SaS pôjde do parlamentných volieb s kandidátkou, ktorú navrhol jej predseda Richard Sulík. Schválili ju delegáti na sobotňajšom kongrese strany v Demänovskej Doline. Na kandidátke nie sú podpredsedovia strany Ľubomír Galko a Jana Kiššová či viacerí poslanci NRSR. Galko to povedal po zrátaní hlasov.





"Táto kandidátka je kandidátka deštrukcie a rozkladu. Je to kandidátka, ktorá nasmeruje SaS mimo parlamentu. Toto, čo sa udialo, je na politickej scéne zrejme unikát. Je to situácia, ktorá má porovnanie snáď len s Mečiarovým HZDS. Predseda SaS Richard Sulík dnes radšej obetoval volebný výsledok strany," zdôraznil Galko.Podľa Galka Sulík svojím konaním radšej vyvolal v SaS rozkol, akoby mal riskovať, že na riadnom kongrese v roku 2020 bude čeliť možnej kandidatúre schopnejšieho človeka.Pre zakladajúcu členku strany Janu Kiššovú je podľa jej vyjadrenia neakceptovateľné, aby strana postavila kandidátku, na ktorej budú chýbať dvaja najväčší bojovníci proti mafii a korupcii. "Týmito dvoma ľuďmi sú bezpochyby Ľubomír Galko a Jozef Rajtár. Sme na vážnej križovatke, či sa Slovensko po roku 2020 vyberie smerom k právnemu štátu... Ak takýchto dvoch ľudí odstránime čudným spôsobom z kandidátky, neviem si predstaviť, ako budeme presviedčať voliča, že to s takýmto bojom myslíme vážne," uviedla.Sobotňajší nominačný kongres SaS mal rozhodovať o piatich návrhoch kandidátok do volieb, štyri z nich počas rokovania navrhovatelia stiahli. Ostal tak len Sulíkov návrh, na ktorom neboli členovia Demokratického jadra SaS ako Galko, Rajtár či predsedníčka poslaneckého klubu Natália Blahová. Sobotňajší kongres, ktorý zvolal Sulík na základe žiadosti štvrtiny členov SaS, napokon rozhodol o vylúčení Blahovej zo strany.SaS sa zišla na mimoriadnom kongrese aj začiatkom septembra, vtedy si jej členovia predčasne volili predsedu a volebného lídra na ďalšie štyri roky. Zvolanie kongresu a jeho výsledky odmietli niektorí predstavitelia strany, ktorí následne založili platformu Demokratické jadro SaS.