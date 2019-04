V NHL nominovali kandidátov na najlepšieho nováčika sezóny

NHL Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 28. apríla (TASR) - Brankár Jordan Binnington z tímu St. Louis Blues, obranca Rasmus Dahlin z Buffala Sabres a center Elias Pettersson z Vancouveru Canucks sú traja finalisti na zisk Calder Memorial Trophy pre najlepšieho nováčika sezóny v zámorskej NHL. O cene rozhodujú svojimi hlasmi členovia Asociácie profesionálnych hokejových novinárov (PHWA), víťaza vyhlásia 19. júna počas slávnostného udeľovania sezónnych ocenení v Las Vegas. Informovala o tom oficiálna webstránka profiligy.Dvadsaťpäťročný Binnington debutoval v NHL až 7. januára 2019. Odvtedy zaznamenal 24 víťazstiev, jednu prehru po predĺžení a iba päť prehier v riadnom hracom čase, pričom dosiahol úspešnosť zákrokov 92,7 percenta a vychytal päť shutoutov. S priemerom 1,89 inkasovaného gólu na zápas bol najlepší v celej lige. Blues doviedol do play off napriek tomu, že začiatkom roka boli na chvoste ligovej tabuľky. Vytvoril nový klubový rekord v počte výhier brankára nováčika.Devätnásťročný Dahlin bol vlaňajšou draftovou jednotkou a veľmi rýchlo sa stal základným pilierom obrany Buffala. V základnej časti bol najlepším ligovým obrancom - nováčikom v počte asistencií (35), bodov (44) aj presilovkových bodov (20). Talentovaný Švéd stanovil nový rekord súťaže so štyrmi víťaznými gólmi 18-ročného obrancu.Jeho krajan Pettersson utvoril v tejto sezóne nový klubový nováčikovský rekord so 66 bodmi (28+38), a to iba v 71 zápasoch. Prekonal zápisy Pavla Bureho (1991/1992) a Ivana Hlinku (1981/1982), ktorí získali v premiérovej profiligovej sezóne po 60 bodov. Dvadsaťročný center bol v základnej časti najproduktívnejší nováčik, viedol aj v počte gólov, asistencií, stanovil aj nováčikovský rekord Canucks so siedmimi víťaznými gólmi.