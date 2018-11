V niektorých častiach Bratislavy sa podpisuje aj petícia proti hazardu

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. novembra (TASR) – V niektorých bratislavských mestských častiach si obyvatelia v sobotu nielen vyberajú komunálnych politikov, ale aj podpisujú novú petíciu za zákaz hazardu v meste. Tú s názvom Nech sa hazard do Bratislavy nevráti iniciovala pred časom poslankyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a bratislavská novomestská poslankyňa Zuzana Rattajová, ktorá však už v sobotných komunálnych voľbách nekandiduje.uviedla pre TASR Rattajová. Hoci je podľa jej vyjadrení väčšia šanca získať viac podpisov od občanov práve počas volieb, napriek tomu sa zbierajú veľmi ťažko.poznamenala Rattajová.V zbieraní podpisov sa bude pokračovať naďalej a pri ich dostatočnom počte mi by mala byť petícia opätovne predložená mestu a mestskému zastupiteľstvu.Petícia prišla po tom, čo bratislavský mestský parlament v marci 2017 schválil absolútny zákaz herní v meste. Návrh celoplošného zákazu herní vychádzal z petície za zákaz hazardu v Bratislave, ktorú spustil v máji 2015 primátor hlavného mesta a starostovia bratislavských mestských častí.Tento zákaz sa však dostal až pred Krajský súd (KS) v Bratislave, ktorý v júni vyhovel žalobe prokuratúry a vo svojom rozhodnutí prijal jej argumenty o nesúlade prijatého všeobecne záväzného nariadenia so zákonom. Koncom augusta na Najvyšší súd SR prišla kasačná sťažnosť, ktorou Bratislava napadla uznesenie krajského súdu. Mesto zároveň podalo návrh na priznanie odkladného účinku kasačnej sťažnosti. Bratislava žiada, aby Najvyšší súd SR revidoval uznesenie KS, ktoré podľa vedenia mesta obsahuje evidentné zákonné pochybenia. Mesto chce, aby zákaz hazardu v Bratislave ostal platný. Samospráva tvrdí, že o ďalších krokoch sa rozhodne až po ukončení súdneho konania a vyčerpaní všetkých možností.