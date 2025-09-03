|
Streda 3.9.2025
03. septembra 2025
V Nitre sa začal jubilejný 50. ročník výstavy Agrokomplex
Návštevníkov Agrokomplexu 2025 čakajú expozície vyše 500 vystavovateľov a bohatý program.
Zdieľať
V Nitre sa v stredu začína jubilejný 50. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2025. Oficiálne otvorenie výstavy je naplánované na 13.00 h, svoju účasť na ňom avizoval aj prezident SR Peter Pellegrini.
Návštevníkov Agrokomplexu čakajú expozície vyše 500 vystavovateľov a bohatý program, ktorý na Národnom výstavisku potrvá do 7. septembra. Organizátori pripomenuli, že výstava ponúka najrozsiahlejšiu prehliadku poľnohospodárskych strojov. Súčasťou programu je aj Traktorparáda v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu (SPM) i súťaž zručností žiakov stredných odborných škôl AgroSkills 2025, ktorú organizuje Združenie Agrion.
Výstava Agrokomplex 2025 ponúka aj vystúpenia Národného žrebčína Topoľčianky, výstavy zvierat i Majstrovstvá Slovenska v králičom hope. „Atmosféru liptovského salaša navodí vyše 200 oviec, na ktoré bude dozerať bača Štefan Črep z Liptovskej Lúžnej, ktorý sa chovu oviec venuje viac ako 40 rokov a návštevníkom ukáže proces dojenia a výroby syra či bryndze. Na výstave sa prezentujú aj producenti potravín a držitelia ocenenia Značka kvality SK. Nechýbajú ani farmárske trhy i expozície ovocia a zeleniny,“ pripomenuli organizátori.
Súčasťou aktuálneho ročníka Agrokomplexu je aj výstava Poľovníctvo, lesníctvo a rybárstvo. „Nielen rybári sa môžu tešiť na simulátor lovu rýb, ochutnávky rybacích špecialít, ukážky rybolovných techník a súťaže vo varení rybacej polievky v časti areálu pri jazerách. SPM zasa predstavuje svoju expozíciu doplnenú o exponáty, ktoré pripomínajú 50. výročie výstavy Agrokomplex. V Skanzene múzea budú prebiehať komentované sprevádzania i ukážky tradičného kosenia ručnou kosou,“ priblížili organizátori.
Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/Agrokomplex-2025?ID_partner=60
Agrokomplex pripomína aj ochorenie slintačky a krívačky (SLAK), ktoré v marci 2025 postihlo aj Slovensko. V pavilóne G nainštalovaná expozícia SLAK poukáže na dôležitosť spolupráce pri ochrane zdravia zvierat aj ľudí a vyzdvihne nasadenie všetkých, ktorí stáli v prvej línii počas krízových situácií.
Súčasťou sprievodného programu je aj ôsmy ročník Medzinárodných chodeckých pretekov Acerola Grand Prix, ktorý sa bude konať v sobotu 6. septembra. „Pavilóny A a B zasa ponúknu interaktívne prvky, ktoré hravou, ale zároveň poučnou formou priblížia návštevníkom Program rozvoja vidieka na nasledujúce obdobie. V Medzinárodnom pavilóne sa predstaví okrem Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Rumunska a Slovinska aj Čína,“ informovalo výstavisko.
Odborný sprievodný program ponúka aj množstvo prednášok, seminárov a diskusných stolov. Ich témami budú spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie, spolupráca zamestnávateľov a stredných škôl v pôdohospodárstve, využitie európskych podpôr v potravinárstve, poľovníctvo a poľnohospodárstvo, agrolesníctvo či podpora mladých poľnohospodárov.
