Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 3.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Belo
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

03. septembra 2025

V Nitre sa začal jubilejný 50. ročník výstavy Agrokomplex


Tagy: Agrokomplex

Návštevníkov Agrokomplexu 2025 čakajú expozície vyše 500 vystavovateľov a bohatý program.



Zdieľať
V Nitre sa začal jubilejný 50. ročník výstavy Agrokomplex

V Nitre sa v stredu začína jubilejný 50. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2025. Oficiálne otvorenie výstavy je naplánované na 13.00 h, svoju účasť na ňom avizoval aj prezident SR Peter Pellegrini.

Návštevníkov Agrokomplexu čakajú expozície vyše 500 vystavovateľov a bohatý program, ktorý na Národnom výstavisku potrvá do 7. septembra. Organizátori pripomenuli, že výstava ponúka najrozsiahlejšiu prehliadku poľnohospodárskych strojov. Súčasťou programu je aj Traktorparáda v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu (SPM) i súťaž zručností žiakov stredných odborných škôl AgroSkills 2025, ktorú organizuje Združenie Agrion.

Výstava Agrokomplex 2025 ponúka aj vystúpenia Národného žrebčína Topoľčianky, výstavy zvierat i Majstrovstvá Slovenska v králičom hope. „Atmosféru liptovského salaša navodí vyše 200 oviec, na ktoré bude dozerať bača Štefan Črep z Liptovskej Lúžnej, ktorý sa chovu oviec venuje viac ako 40 rokov a návštevníkom ukáže proces dojenia a výroby syra či bryndze. Na výstave sa prezentujú aj producenti potravín a držitelia ocenenia Značka kvality SK. Nechýbajú ani farmárske trhy i expozície ovocia a zeleniny,“ pripomenuli organizátori.

Súčasťou aktuálneho ročníka Agrokomplexu je aj výstava Poľovníctvo, lesníctvo a rybárstvo. „Nielen rybári sa môžu tešiť na simulátor lovu rýb, ochutnávky rybacích špecialít, ukážky rybolovných techník a súťaže vo varení rybacej polievky v časti areálu pri jazerách. SPM zasa predstavuje svoju expozíciu doplnenú o exponáty, ktoré pripomínajú 50. výročie výstavy Agrokomplex. V Skanzene múzea budú prebiehať komentované sprevádzania i ukážky tradičného kosenia ručnou kosou,“ priblížili organizátori.

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/Agrokomplex-2025?ID_partner=60

Agrokomplex pripomína aj ochorenie slintačky a krívačky (SLAK), ktoré v marci 2025 postihlo aj Slovensko. V pavilóne G nainštalovaná expozícia SLAK poukáže na dôležitosť spolupráce pri ochrane zdravia zvierat aj ľudí a vyzdvihne nasadenie všetkých, ktorí stáli v prvej línii počas krízových situácií.

Súčasťou sprievodného programu je aj ôsmy ročník Medzinárodných chodeckých pretekov Acerola Grand Prix, ktorý sa bude konať v sobotu 6. septembra. „Pavilóny A a B zasa ponúknu interaktívne prvky, ktoré hravou, ale zároveň poučnou formou priblížia návštevníkom Program rozvoja vidieka na nasledujúce obdobie. V Medzinárodnom pavilóne sa predstaví okrem Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Rumunska a Slovinska aj Čína,“ informovalo výstavisko.

Odborný sprievodný program ponúka aj množstvo prednášok, seminárov a diskusných stolov. Ich témami budú spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie, spolupráca zamestnávateľov a stredných škôl v pôdohospodárstve, využitie európskych podpôr v potravinárstve, poľovníctvo a poľnohospodárstvo, agrolesníctvo či podpora mladých poľnohospodárov.

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/Agrokomplex-2025?ID_partner=60


Tagy: Agrokomplex
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Lidl je hrdým partnerom slovenského futbalu aj počas kvalifikácie na MS 2026

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 