Streda 3.9.2025
Úvodná strana
Lidl je hrdým partnerom slovenského futbalu aj počas kvalifikácie na MS 2026
Tagy: Futbal Kvalifikácia MS 2026 PR
Reč je futbale, ktorý je jednotkou na Slovensku. Našu reprezentáciu onedlho čakajú zápasy v rámci kvalifikácie na Majstrovstvá sveta 2026 a nechýba pri tom ani Lidl, hrdý partner Slovenského futbalového ...
3.9.2025 (SITA.sk) - Reč je futbale, ktorý je jednotkou na Slovensku. Našu reprezentáciu onedlho čakajú zápasy v rámci kvalifikácie na Majstrovstvá sveta 2026 a nechýba pri tom ani Lidl, hrdý partner Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Kvalifikácia na budúcoročné majstrovstvá sveta vo futbale je dôležitou udalosťou pre mnohé národné tímy, vrátane Slovenska. Ponúka vzrušujúce zápasy a šancu na postup na svetový šampionát. Púť našich Sokolov za splnením ich sna sa začína už tento týždeň. Prvý futbalový zápas A-tímu počas jesennej sezóny nás čaká vo štvrtok 4. septembra, kedy si Slováci na domácej pôde zmerajú sily so štvornásobnými majstrami sveta z Nemecka. Lidl bude pri tom, aby spolu s fanúšikmi vytvorili jedinečnú atmosféru, ktorá našich hráčov poženie na ceste za víťazstvami.
"Rovnako ako futbal, aj Lidl je jednotkou na Slovensku. Ako hrdý partner Slovenského futbalového zväzu máme nesmiernu radosť, že môžeme byť aj pri tejto významnej udalosti a podporiť reprezentantov na ich ceste za športovými víťazstvami. Zároveň sa tešíme, že opäť prinesieme čerstvosť aj na trávniky a podporíme futbalovú atmosféru prostredníctvom rôznych aktivít," povedal Timotej Strieš, vedúci oddelenia marketingu v Lidli.
Ani tentokrát nebudú chýbať Lidl Fan zóny – živé miesta plné emócií. Fanúšikovia sa v nich môžu zapojiť do rôznych aktivít a naplno si vychutnať futbalovú atmosféru. Samozrejmosťou je čerstvé a zdravé občerstvenie z Lidla. Týmto spôsobom chce diskont inšpirovať fanúšikov, aby spájali pohyb s vedomým výberom jedla. Pretože zdravý životný štýl sa začína každodennými rozhodnutiami. Fan zóny budú pre fanúšikov pripravené pri každom domácom zápase priamo v meste diania, teda najskôr v Bratislave (4.9.), v októbri v Trnave (13.10. proti Luxembursku) a v novembri v Košiciach (14.11. proti Severnému Írsku).
Okrem toho Lidl pre fanúšikov pripravil aj súťaže o lístky. Na každý domáci zápas našej reprezentácie rozdá 30 výhercom dovedna 60 lístkov 1. kategórie. Päť šťastlivcov získa okrem lístkov aj BONUS balíček "Za scénou". Tých čaká prehliadka štadióna so sprievodcom, špeciálna akreditácia a vstup do bežne neprístupných priestorov. Môžu sa tešiť aj na presun na hraciu plochu a sledovanie rozcvičky len pár metrov od hráčov. Odnesú si nielen spoločnú fotografiu s futbalistami, ale aj darček v podobe futbalového merchu.
Lidl je čerstvou posilou Slovenského futbalového zväzu od marca minulého roka, a to ako generálny partner. Okrem mužského A-tímu podporuje všetky reprezentácie vrátane ženskej, mládežníckych aj detských projektov. Futbal a Lidl spája hneď niekoľko vecí – je to jednoznačne zdravý životný štýl, dôraz na kvalitu, ťah na bránku či dynamiku a vďaka spolupráci už aj spoločná cesta za športovými víťazstvami. Obchodný reťazec je jednotkou v čerstvosti a kvalite, čo dlhodobo potvrdzujú tí najdôležitejší - zákazníci. Tieto atribúty Lidl prináša aj do samotnej hry a na trávniky.
Zdroj: SITA.sk
Zdroj: SITA.sk
