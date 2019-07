V Nitre sa začína výstavba komunitného bývania Kynek Rezidencie Foto: JTRE Foto: JTRE

Rezidencie Kynek Nitra

• Rozloha areálu: 1,4 ha

• Počet viladomov: 11

• Počet bytov: 77

• Skladba bytov: 33 x 2-izbový, 22 x 3-izbový, 22 x 4-izbový

• Výmery: od 42,9 do 107,4 m2

• Ceny: od 92 160 eur s DPH

• Začiatok výstavby: leto 2019

• Plánované dokončenie: december 2020

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Nitra - 11. júla (OTS) - Realitný fond NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol., a.s. a developerská spoločnosť J&T Real Estate (JTRE) štartujú spolu výstavbu a predaj bytov v novom projekte Kynek Rezidencie. V jedinečnej nitrianskej lokalite v blízkosti historického kaštieľa s anglickým parkom a športovo-rekreačným areálom vyrastie jedenásť viladomov so 77 bytmi. Uzavretý areál s dostatkom zelene a parkovacích miest ponúkne komunitné bývanie v tichom susedstve s vynikajúcou dostupnosťou do mesta aj na rýchlostnú cestu. Viac ako tretinu areálu bude tvoriť zeleň a jeho súčasťou budú moderné detské ihriská.Vo viladomoch s tromi nadzemnými podlažiami je široký výber bytových jednotiek od praktických dvojizbových až po priestranné štvorizbové. Prízemné byty budú mať vlastné predzáhradky, na poschodiach zas balkón alebo terasu. Logické a praktické členenie bytov poskytne obyvateľom veľkorysý priestor a súkromie. Kvalitné veľké okná zabezpečia dostatok prirodzeného svetla. Použitie rekuperácie a výber moderných technológií optimalizuje energetickú náročnosť prevádzky bytov aj celého domu a prinesie tak úsporu nákladov. Obytné miestnosti sú orientované na viac strán. Na severozápadnej strane je príslušenstvo bytov, schodisko a osobný výťah a tiež zapustený a chránený vstup do domu. Obyvatelia budú mať k dispozícii viac ako sto parkovacích miest.“ vysvetľuje výkonný riaditeľ JTREDeveloperská spoločnosť JTRE na projekte spolupracuje s najväčším realitným fondom na Slovensku NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f., ktorý patrí do portfólia PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., ktorého majetok predstavuje 755 mil. eur.,“ hovorí, člen predstavenstva PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.Výstavba projektu Kynek Rezidencie sa začína v lete 2019 a dokončenie je plánované koncom roka 2020.