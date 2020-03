V Nitre vystrájali opití lupiči, pre nedostatok času ich polícia lapila len kúsok od miesta činu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.3.2020 - Policajti zadržali troch podgurážených zlodejov, ktorí sa vlámali do prevádzky mobilného operátora v Nitre. Násilné vniknutie do priestorov nahlásila na políciu jedna z pracovníčok. Privolaní policajti našli zničené dvere a krátko nato zadržali na chodníku tri podozrivé osoby.Vlamači nemali dosť času, aby sa na mieste činu poriadne porozhliadali. V ich rukách skončil len elektrický varič a predlžovačka. Všetci traja putovali do policajnej cely. Výsluchy s nimi však museli odložiť, pretože boli pod vplyvom alkoholu.Pri osobnej prehliadke dvom z nich našli aj podozrivý rastlinný materiál. Trojlístok čelí obvineniam z krádeže vlámaním a v prípade drogovej trestnej činnosti prebiehajú ďalšie procesné úkony.