Diaľničiari trvajú na pokračovaní výstavby diaľnic, stavebníci len znepokojene krútia hlavami

Stavebníci sa obracajú s prosbou na ministra

Malé podniky sú úzko naviazané na stredné a veľké firmy

26.3.2020 - Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) prijal s prekvapením a znepokojením informáciu, že Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) v usmernení kategoricky žiada pokračovať v procese výstavby diaľnic a rýchlostných ciest tak, aby sa predišlo škodám a zmareným prácam."Svedčí to o nepochopení skutočnej situácie na stavbách. Kriticky sa na nich znížili personálne kapacity. Mnoho domácich pracovníkov je v povinnej karanténe, respektíve v dobrovoľnej izolácii," uviedol pre agentúru SITA prezident ZSPS Pavol Kováčik.Pre uzatvorenie ubytovacích zariadení v rámci opatrení štátu proti šíreniu pandémie koronavírusu podľa šéfa stavebných podnikateľov nie je možné získať pracovníkov zo vzdialenejších lokalít. "Opatrenia susediacich štátov, Českej republiky alebo Ukrajiny (zákazy vycestovania) prakticky znemožňujú príchod pracovníkov z týchto krajín," upozornil Kováčik.Osobným listom sa už preto obrátil na nového ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nominant Sme rodina). "Vzhľadom na súčasnú a naďalej sa zhoršujúcu situáciu vyvolanú pandémiou COVID-19 som ho požiadal, aby urýchlene zvážil vydanie pokynu všetkým investorským zložkám ministerstva, teda Národnej diaľničnej spoločnosti, Železniciam Slovenskej republiky a Slovenskej správe ciest, na prerušenie prebiehajúcich zazmluvnených prác z dôvodu minimalizácie dopadov pandémie v oblasti prípravy i realizácie inžinierskych a dopravných stavieb a budov," priblížil Kováčik.V súvislosti s tým by sa podľa neho tiež malo pristúpiť k príslušným zmluvným úpravám tak, aby zmluvní dodávatelia boli oslobodení od platenia pokút pre nemožnosť riadne a včas splniť verejnú zákazku."Ministerstvo dopravy a výstavby SR je významným obchodným a zmluvným partnerom nášho stavebníctva. A to predovšetkým v segmente dopravných a inžinierskych stavieb, ktoré z väčšej časti realizujú najmä - v slovenskom meradle - veľké stavebné a projektové firmy," poznamenal Kováčik.Na tie sú však podľa neho úzko naviazané stredné či malé firmy v rámci subdodávateľských vzťahov. "Celý tento reťazec je veľmi citlivý na mimoriadne situácie a v prípade podstatných výkyvov čo len v jednom článku dostavuje sa dominový efekt, ktorý ohrozuje nielen plnenie termínov, ale aj kvalitu plnenia zákazky, na ktorej celkom isto investorovi záleží," dodal pre agentúru SITA prezident ZSPS Pavol Kováčik.