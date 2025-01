V noci zachvátil požiar rodinný dom v Dvoroch nad Žitavou, zranili sa dve deti – FOTO

aktualizované 18. januára, 11:54



Ohrozenie aj vedľajšieho domu

Stanovisko Operačného strediska

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

18.1.2025 (SITA.sk) -V sobotu v noci horel rodinný dom v Dvoroch nad Žitavou. Keď na miesto prišli hasiči, požiar bol už v pokročilom štádiu. Ako spresnil Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti, horela strecha, vnútorné priestory a priestor pod domom.Ohrozený bol aj vedľajší dom, no hasičom sa pomocou vysokotlakového prúdu podarilo šírenie požiaru kontrolovať. HaZZ informoval, že požiar spôsobil zranenia dvom maloletým osobám, ktoré previezli na ošetrenie.Hasičom sa podarilo požiar zlikvidovať a priestor skontrolovali termokamerou. Na mieste zasahovali hasiči z Nových Zámkov, Levíc a Dvorov nad Žitavou. Predbežnú škodu vyčíslili na 15-tisíc eur. To, prečo požiar vznikol, sa aktuálne vyšetruje. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR informovalo, že v sobotu krátko po 02:30 vyslali k dvom popáleným deťom ambulancie záchrannej zdravotnej služby.„Dievča a chlapec boli s popáleninami transportovaní do nemocnice v Nových Zámkoch a odtiaľ následne bolo jedno dieťa transportované do ružinovskej nemocnice a druhé do Národného ústavu detských chorôb v Bratislave,“ informovala hovorkyňa operačného strediska Danka Capáková.