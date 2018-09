V nomináciách na Ceny SOZA za rok 2017 sú známe mená aj nováčikovia

Celeste Buckingham, archívna snímka. Foto: David BEAN/SLAVICA s.r.o. Foto: David BEAN/SLAVICA s.r.o.

Bratislava 4. septembra (TASR) - Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) udeľuje od roku 1997 vo viacerých kategóriách výročné ceny autorom, zástupcom nahrávacích spoločností a vysielateľom za najúspešnejšie skladby, zvukové nosiče či najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní. Udeľuje ich na základe štatistického spracovania hlásení od používateľov za uplynulý kalendárny rok, preto sa aj pre ne vžilo označenie "štatistické ceny". Mená víťazov budú oznámené na slávnostnom galavečere, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 20. septembra v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave.Nomináciu Ceny SOZA pre skladateľa najhranejších hudobných diel tvorí trojica Peter Dudák, Václav Patejdl a Ivan Tásler, cenu pre textára najhranejších hudobných diel získa jeden z trojice Boris Filan, Vladimír Krausz a Kamil Peteraj.V kategórii najúspešnejšieho mladého autora získa ocenenie jeden z trojice Celeste Buckingham, Emma Drobná a Martin Harich. Cenu SOZA za najhranejšiu skladbu si odnesie Emma Drobná za jednu z dvojice skladieb Smile či Words, alebo Peter Bič Project za pieseň Where Did You Go.Cenu SOZA za zvukový nosič získa jeden z trojice Horkýže Slíže – Pustite Karola, Peter Lipa & Milan Lasica – Podobnosť čisto náhodná a Korben Dallas - Stredovek. Cenu SOZA za najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní si odnesie jeden z trojice Rádio Lumen, Rádio SiTy a Rádio 7.Predseda predstavenstva SOZA Ľubomír Burgr spresňuje: "Nejde o nominácie v pravom slova zmysle, pretože o tom, kto sa dostal medzi trojicu najlepších, rozhodla naozaj štatistika, ktorú sme za rok 2017 spracovali, je to teda čosi ako 'shortlist' celkových výsledkov. Víťaz môže byť naozaj len jeden, ale myslím si, že je dobré zviditeľniť aj tých, ktorí sa ocitnú na symbolických stupňoch víťazov."Okrem štatistických cien budú počas galavečera udelené aj honorárne ocenenia, o ktorých rozhodla Dozorná rada SOZA a ktorých držitelia sú už známi. Veľkú cenu SOZA získa Marika Gombitová, do Zlatej knihy budú zapísaní skladatelia Ján Zimmer a Ivan Dubecký, cenu za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí si prevezme Kamil Peteraj.Vlaňajšie víťazstvo môžu obhájiť vo svojich kategóriách Ivan Tásler, Kamil Peteraj a Rádio SiTy, dvojica Tásler/ Peteraj "spoločne" zvíťazila v predchádzajúcich piatich rokoch, Peteraj v doterajšej histórii získal 16 štatistických cien SOZA ako najúspešnejší autor, respektíve textár, okrem nich získal aj dve honorárne ocenenia.Po prvý raz sú v kategórii najhranejšej skladby medzi trojicou najúspešnejších iba tie, ktoré boli naspievané v angličtine, anglicky spievaná skladba tak zvíťazí tretí raz v histórii ocenení, predtým to boli Made II Mate – Do You Love Me (1996) a Peter Bič Project – Thinking About You (2013).Držitelia Cien SOZA za rok 2017 si preberú ocenenia v podobe formy bronzovej plastiky s názvom Eurydika, ktorej autorom je sochárka Jana Brisudová.TASR informoval PR manažér Juraj Čurný.