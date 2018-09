Radvanský jarmok prinesie Deň kroja, primátor už má svoj pripravený

Na archívnej snímke celkový pohľad na Radvanský jarmok na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Foto: FOTO TASR - Branislav Račko Na archívnej snímke celkový pohľad na Radvanský jarmok na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Foto: FOTO TASR - Branislav Račko

Banská Bystrica 4. septembra (TASR) - Banskobystričania si už chystajú varešky, blíži sa totiž Radvanský jarmok, jeden z najstarších na Slovensku, a práve varecha je jeho tradičným symbolom. Koná sa od 7. do 9. septembra a jeho 361. ročník je zameraný na prvky zapísané v roku 2017 do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Dominovať bude drotárstvo a fujara trombita."Radvanský jarmok slávnostne otvoríme na Námestí SNP spolu s remeselníkmi v piatok (7.9.) o 16.00 h. Majstri remesiel predvedú svoje umenie na Námestí Štefana Moysesa, banskú históriu si pripomenieme pri Barbakane. Na najväčšom podujatí mesta sa predstavia mnohé folklórne súbory, šermiari, originálna hudba z Balkánu Balkanix či skupiny Hex a Polemic," priblížila hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.Počas jarmočnej soboty (8.9.) sa môžu návštevníci tešiť na veľkolepý Deň kroja, ktorý pripravuje týždenník Slovenka v spolupráci s mestom. Nebude chýbať spevácky zbor Lúčnica a miestne folklórne súbory."Deň kroja je dobrá myšlienka, ktorú sme sa rozhodli podporiť. Ja už mám svoj svadobný kroj prichystaný a poteší ma, ak budú môcť prísť v kroji aj ostatní Banskobystričania. Najkrajšie námestie tak zaplníme farbami slovenského folklóru. Som presvedčený, že pestrý program 361. Radvanského jarmoku aj tento rok zaujme a každý si príde na svoje," konštatoval hostiteľ, primátor mesta pod Urpínom Ján Nosko.O drotárstve, ktoré bolo vlani zapísané do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, sa návštevníci dozvedia na nádvorí historickej radnice. Tento priestor bude počas jarmoku patriť drotárskej výstave a škole pod vedením umeleckých drotárov - rodiny Jančurovcov."Za radnicou môžu deti okrem pletenia rôznych ozdôb a šperkov z drôtu vymaľovať drevené koryto, ktoré vyrobili rezbári ručne v rámci minuloročného jarmoku. Patrí k najväčším korytám a vďaka nemu sme vlani dosiahli nový slovenský rekord," doplnila Lýdia Baranová z oddelenia kultúry magistrátu.Radvanský jarmok sa ponesie i v znamení životných jubileí. V tomto roku si organizátori pripomenú 190. výročie narodenia majstra rozprávkara Pavla Dobšinského a zablahoželajú bábkarovi Jánovi Haruštiakovi, scénografke Jane Pogorielovej-Dušovej, niekdajšiemu zakladateľovi trhu remesiel Vojtechovi Majlingovi a folkloristovi Milanovi Križovi. Na námestí oslávia tiež výročie Lúčnice, dychovej hudby Selčianka a týždenníka Slovenka.