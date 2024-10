V nominácii Calzonu na Ligu národov chýbajú Dúbravka, Kucka i Schranz, premiérovú pozvánku dostal Žilinčan Hranica

Forma nie je najlepšia

Slováci aj Švédi sú stopercentní



Liga národov 2024/2025



nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie



Brankári: Marek Rodák, Henrich Ravas, Dominik Takáč

Obrancovia: Peter Pekarík, Michal Tomič, Norbert Gyömbér, Denis Vavro, Ľubomír Šatka, Milan Škriniar, Adam Obert, Dávid Hancko, Samuel Kozlovský, Timotej Hranica

Stredopoliari: Stanislav Lobotka, Ondrej Duda, László Bénes, Tomáš Rigo, Patrik Hrošovský, Matúš Bero, Christián Herc

Útočníci: Lukáš Haraslín, Dávid Ďuriš, Leo Sauer, Ľubomír Tupta, Tomáš Suslov, Dávid Strelec, Róbert Boženík



3.10.2024 (SITA.sk) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona nominoval na októbrové súboje proti výberom Švédska a Azerbajdžanu v 1. skupine C-divízie európskej Ligy národov 2024/2025 dovedna 27 hráčov - troch brankárov, desiatich obrancov, siedmich stredopoliarov a siedmich útočníkov.Slováci najprv v piatok 11. októbra nastúpia v Bratislave proti Švédom a o tri dni neskôr sa predstavia v azerbajdžanskom Baku v dueli proti domácej reprezentácii.Calzonovi spomedzi tradičných opôr chýba zranené trio - brankár Martin Dúbravka , stredopoliar Juraj Kucka a krídelník Ivan Schranz "Neteší ma to, máme aj Ondreja Dudu a Tomáša Suslova, ktorí nie sú v ideálnej forme. Ideme do týchto zápasov v nie najlepšej forme," povedal podľa webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ) na štvrtkovej tlačovej konferencii Calzona.Premiérovú pozvánku do národného mužstva dostal obranca MŠK Žilina Timotej Hranica.„Chceme ho vidieť na pozícii pravého obrancu, chceme vidieť ako pracuje pod našimi rukami a s hráčmi z reprezentácie. Je to jediný spôsob, ako zistiť, či má hráč potenciál do budúcnosti,“ dodal Calzona a podotkol, že Hranica o týždeň opustí tím, pripojí sa k reprezentácii do 21 rokov a do zápasov LN tak nezasiahne.Slovenskí reprezentanti začali svoje vystúpenie v C-divízii Ligy národov stopercentným zásahom z úvodných dvoch zápasov v Estónsku (1:0) a doma proti Azerbajdžanu (2:0). Rovnako ako Slováci sú zatiaľ stopercentní aj Švédi.Víťaz "slovenskej" skupiny si zaistí priamy postup do B-divízie, tím zo 4. priečky zostúpi do D-divízie alebo absolvuje baráž. Šancu postúpiť nahor získa aj druhý tím, ktorý nastúpi v play-off proti jednému z tretích výberov v skupinách B-divízie.