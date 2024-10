Normy FIFA sú v rozpore s právom EÚ, rozhodol Súdny dvor

Niektoré prestupové pravidlá Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) sú v rozpore s právom Európskej únie. V piatok to uviedol Súdny dvor EÚ (SDEÚ) vo svojom verdikte v súvislosti so žalobou, ktorú voči FIFA podal bývalý francúzsky futbalista Lassana Diarra. Podľa agentúry Reuters môže mať toto rozhodnutie výrazný vplyv na transferové pravidlá, ktoré bude musieť FIFA pravdepodobne upraviť.





SDEÚ sa vo svojom rozhodnutí odvolal na zásadu voľného pohybu v rámci únie. Normy strešnej organizácie svetového futbalu podľa neho bránia voľnému pohybu hráčov a spravodlivej súťaži medzi klubmi. To je v rozpore aj s pravidlami hospodárskej súťaže v EÚ. "Spomínané pravidlá sú také, že bránia voľnému pohybu profesionálnych futbalistov, ktorí chcú rozvíjať svoju činnosť tým, že idú pracovať do nového klubu," uviedol k pravidlám FIFA vo svojom stanovisku Súdny dvor EÚ, sídliaci v Luxemburgu.Súčasné predpisy FIFA o štatúte a prestupoch hráčov stanovujú, že hráč, ktorý ukončí zmluvu pred jej uplynutím "bez oprávneného dôvodu", je povinný zaplatiť klubu kompenzáciu. Ak hráč prestúpi do iného klubu, sú za náhradu kompenzácie zodpovední spoločne hráč i klub.Diarra podpísal v roku 2013 kontrakt s Lokomotivom Moskva, no o rok neskôr z neho odišiel, pretože mu ruský klub údajne chcel bezdôvodne znížiť plat. Lokomotiv sa po rozviazaní zmluvy obrátil na komoru FIFA pre riešenie sporov so žiadosťou o náhradu škody. FIFA potom hráčovi nariadila v roku 2015 zaplatiť moskovskému klubu 10 miliónov eur. Diarra však podal protižalobu, v ktorej žiadal náhradu za nevyplatenú mzdu. Hráč sa sťažoval, že si po odchode z Ruska nemohol nájsť nový klub, pretože podľa predpisov FIFA by bol aj jeho nový zamestnávateľ spoločne zodpovedný za vyplatenie odškodnenia pre Lokomotiv. Preto stroskotala jeho dohoda s belgickým Charleroiom a keďže si v sezóne 2014/15 nevedel nájsť klub, žiadal od FIFA náhradu škody. So žalobou predtým neuspel na Športovom arbitrážnom súde (CAS).Súdny dvor tvrdí, že FIFA môže svojimi pravidlami obmedziť voľnú súťaž iba vtedy, ak je to nevyhnutné pre ochranu trhu, čo nebol Diarrov prípad. Generálny advokát SDEÚ Maciej Szpunar už v apríli konštatoval, že pravidlá FIFA, upravujúce zmluvné vzťahy medzi hráčmi a klubmi, môžu byť v rozpore so zákonmi EÚ o voľnom pohybe osôb a pracovníkov. Szpunar uviedol, že prestupový poriadok FIFA obmedzuje možnosť hráčov zmeniť zamestnávateľa, a naopak, klubom zamestnať hráča, z obavy pred finančným rizikom.FIFA v reakcii na piatkový verdikt uviedla, že stanovisko súdu bude analyzovať v koordinácii s ostatnými zainteresovanými stranami. Vyjadrila však spokojnosť s tým, že zákonnosť kľúčových princípov prestupového systému bola potvrdená. "Rozhodnutie spochybňuje iba dva odseky dvoch článkov pravidiel FIFA o štatúte a prestupoch hráčov," uviedli predstavitelia Medzinárodnej futbalovej federácie.Medzinárodná federácia profesionálnych futbalistov (FIFPro) rozhodnutie SDEÚ privítala. "FIFPRO v mene profesionálnych futbalových hráčov na celom svete víta zistenia súdu. Tento zásadný rozsudok o regulácii trhu práce zmení prostredie profesionálneho futbalu," vyhlásila hráčska únia.Piatkové rozhodnutie prišlo 29 rokov po tom, čo verdikt Európskeho súdneho dvora v prípade belgického hráča Jeana-Marca Bosmana revolučne zmenilo pravidlá futbalových prestupov. Od decembra 1995 platí, že futbalisti sú v Európskej únii považovaní za zamestnancov, ktorým po skončení zmluvy nikto nesmie brániť v odchode inde. Kluby odvtedy nemajú po ukončení kontraktu nárok na žiadnu finančnú kompenzáciu a hráči môžu odísť do iného klubu zadarmo. Hráč sa navyše môže predbežne dohodnúť na prestupe s iným klubom už šesť mesiacov pred skončením platnej zmluvy.