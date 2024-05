V nominácii Česka na ME 2024 je 15 hráčov z domácej súťaže, dvojnásobný najlepší strelec Václav Jurečka však chýba

Záležitosť prebral s hráčmi

Mohol by sa im podariť zázrak

30.5.2024 (SITA.sk) - Tréner českej futbalovej reprezentácie Ivan Hašek v utorok nominoval 26 hráčov, s ktorými počíta na ME 2024 v Nemecku, pričom až 15 z nich pôsobí v domácej najvyššej súťaži. Jediným nováčikom vo výbere je stredopoliar Viktorie Plzeň Lukáš Červ.Medzi nominovaných sa dostali aj Vladimír Coufal z anglického West Hamu a Lukáš Kuchta z pražskej Sparty, ktorí počas novembrového asociačného termínu navštívili jednu z olomouckých diskoték a v marci v reprezentácii absentovali.„V marci som ich nenominoval preto, lebo som chcel celú záležitosť prebrať najprv s ostatnými hráčmi. Nechcel som, aby táto kauza narušila tímového ducha a integritu. Celé mužstvo sa však za chalanov postavilo a to bola pre nás dôležitá správa. Následne ma zaujímala už iba ich výkonnosť,“ vysvetlil pre český web iDnes.cz kouč Hašek zaradenie dvojice Coufal - Kuchta do nominácie.Nefiguruje v nej však tretí hriešnik Jakub Brabec z gréckeho tímu Aris Solún. „Boli sme za ním v Grécku, mal dobrú sezónu. Je to inteligentný hráč. Má pre sebou ešte značnú časť kariéry, takže sa do reprezentácie môže vrátiť. Nemyslím si, že by bol urazený,“ doplnil český kormidelník.Aj napriek 39 streleným gólom v ostatných dvoch ligových sezónach si miestenku nevybojoval útočník Slavie Praha Václav Jurečka. „Bol veľmi blízko nominácie. Počet gólov, ktoré strelil, veľmi dobre poznáme. Je to ohromujúce číslo. Pracovali sme však aj s typológiou hráčov a ak by sme vybrali Jurečku, musel by vypadnúť niekto z hráčov, ktorí sú nominovaní. Rozhodli sme sa nominovať tých, ktorým veríme,“ vysvetlil Hašek, ktorý zasadol na lavičku českej reprezentácie na začiatku kalendárneho roka 2024.Herným lídrom českého tímu by mal byť Tomáš Souček z londýnskeho West Hamu. Doslova povedal, že by bol veľmi rád, ak by futbalisti dostali rovnakú podporu na ME ako „zlatí“ českí hokejisti na nedávnych majstrovstvách sveta v Prahe.„Zázrak by sa mohol podariť aj nám, i keď asi nie až taký výrazný ako v prípade hokejistov,“ povedal pre iDnes.cz jeden zo siedmich členov súčasného tímu, ktorí si zahrali v národnom drese aj na ME 2021. Okrem Součka to platí aj o Antonínovi Barákovi, Patrikovi Schickovi, Vladimírovi Coufalovi, Michalovi Sadílkovi, Dávidovi Zimovi a Tomášovi Holešovi.Česká reprezentácia sa na šampionáte v Nemecku predstaví v F-skupine, pričom jej súpermi budú výbery Portugalska, Turecka a Gruzínska. Česko na predchádzajúcich ME preniklo medzi osem najlepších tímov Európy, no vo štvrťfinále nestačilo na Dánsko, ktorému podľahlo 1:2.