Kankava z bratislavského Slovana odmietol miesto v gruzínskom výbere, šampionátu v Nemecku sa zúčastní len ako fanúšik

Šampionátu sa zúčastní ako fanúšik

Jeho rozhodnutie je smutné

29.5.2024 (SITA.sk) - Hráč úradujúceho slovenského futbalového šampióna ŠK Slovan Bratislava Džaba Kankava sa nepredstaví v drese gruzínskej reprezentácie na blížiacich sa majstrovstvách Európy v Nemecku.Skúsený 38-ročný defenzívny záložník, ktorý v minulosti zastával v národnom mužstve post kapitána, prostredníctvom sociálnej siete Instagram informoval verejnosť, že sa rozhodol nehrať na šampionáte napriek tomu, že bol nominovaný.„Rád by som vám povedal o mojom rozhodnutí, ktoré som urobil po marcových zápasoch. V prípade reprezentačnej pozvánky by som išiel na európsky šampionát nie ako hráč, ale ako obyčajný fanúšik. Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať trénerskému štábu za dôveru, ktorú mi prejavili v marci, pričom hlavný cieľ bol byť spolu a dosiahnuť historický postup. Ďakujem trénerskému štábu aj fanúšikom, od ktorých cítim veľkú podporu a dôveru. Národnému tímu prajem, aby v Nemecku dosiahol úspech,“ uviedol Kankava.Rozhodnutie hráča, ktorý v reprezentácii debutoval 8. septembra 2004 v zápase proti Albánsku, zaskočilo trénera Gruzíncov Willyho Sagnola.„Džaba Kankava je skúsený a zaslúžilý hráč národného tímu. Myslím si, že v marcovom play-off bola jeho prítomnosť pri mužstve veľmi dôležitá a priniesol do tímu veľa energie. Mojím prianím bolo, aby bol Džaba opäť s nami na európskom šampionáte a opäť nám ukázal, aká dôležitá je jeho profesionalita pre tím. Pre mňa osobne je jeho rozhodnutie veľmi smutné, no zároveň si ho vážim,“ vyhlásil Francúz na webe Gruzínskej futbalovej federácie.Namiesto Kankavu pocestuje na šampionát 18-ročný Gabriel Sigua zo švajčiarskeho FC Bazilej. Kankava počas svojej takmer 20-ročnej reprezentačnej kariéry odohral v gruzínskom drese 101 zápasov a strelil desať gólov. Posledný zápas si Kankava pripísal na konto proti Luxembursku v marcovom semifinále play-off o postup na ME 2024.