V nominácii „dvadsaťjednotky“ sa objavili traja nováčikovia, tréneri brali ohľad na reprezentačné „áčko“

Káder slovenskej reprezentácie futbalistov do 21 rokov na júnové prípravné stretnutia proti rovesníkom z Azerbajdžanu a Moldavska (zdroj: SFZ):

Brankári: Tomáš Frühwald, Adam Danko, Dominik Ťapaj

Obrancovia: Samuel Kopásek, Nicolas Šikula, Filip Mielke, Patrik Leitner, Tomáš Jaššo, Marek Ujlaky, Dominik Javorček, Alexander Selecký

Stredopoliari: Martin Šviderský, Sebastián Nebyla, Artur Gajdoš, Mario Sauer, Ján Murgaš, Máté Szolgai, Bálint Csóka, Dominik Veselovský

Útočníci: Nino Marcelli, Adrián Kaprálik, Adam Tučný, Roman Čerepkai, Timotej Jambor





30.5.2024 (SITA.sk) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš bude mať k dispozícii 24 hráčov pre júnové medzištátne prípravné stretnutia proti rovesníkom z Azerbajdžanu (7. júna o 18.30 h) a Moldavsku (11. júna o 18.30 h), ktoré sa uskutočnia v Senci. Nováčikmi v „dvadsaťjednotke“ sú brankári Dominik Ťapaj z MFK Ružomberok a Adam Danko z Podbrezovej spoločne so stredopoliarom Bálintom Csókom zo Šamorína.„Pri nominácii na túto júnovú akciu sme brali do úvahy potreby reprezentačného 'áčka', ktoré sa pripravuje na blížiace sa majstrovstvá Európy. S nomináciou sme čakali do momentu, kým nebola známa nominácia seniorskej reprezentácie na druhú fázu prípravy,“ priblížil proces tvorby nominácie podľa webu Slovenského futbalového zväzu SFZ ) Kentošov asistent Tibor Goljan.Tím "SR 21" absolvuje druhý tohtoročný zraz v rámci prípravy na kontinentálny šampionát tejto vekovej kategórie, ktorý v roku 2025 bude hostiť Slovensko. Ako domáci tím majú Slováci istú účasť. V rámci marcového asociačného termínu „sokolíci“ zvíťazili v Španielsku (2:0) a na Malte (4:1).„Verím, že herne i výsledkovo nadviažeme na úspešný marcový zraz, počas ktorého sme porazili Španielsku a Maltu. Očakávam podobné zápasy ako bol ten marcový na Malte, minimálne pokiaľ ide o rozostavenie súpera s tromi stopérmi, či už 5-3-2 alebo 5-4-1 v defenzíve,“ dodal Goljan.