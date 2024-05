Prvá etapa Od Tatier k Dunaju aj napriek skleróze multiplex odštartovala, cieľom podujatia je zvýšiť povedomie o ochorení (video+foto)

Liečba na najvyššej úrovni

30.5.2024 (SITA.sk) - Na Štrbskom Plese vo štvrtok odštartovala prvá etapa jubilejného desiateho ročníka športovo-osvetového charitatívneho podujatia Od Tatier k Dunaju aj napriek skleróze multiplex. Cyklistov vo štvrtok čaká 80 kilometrov s cieľom v Zuberci. Posledná, piata etapa, bude v pondelok končiť v Bratislave.Zámerom podujatia je upozorniť na príznaky ochorenia skleróza multiplex a včasnú diagnostiku a liečbu, a to aj pri príležitosti štvrtkového svetového dňa venovanému tomuto ochoreniu. Na bicykle tak vysadli ľudia s touto diagnózou, ale aj ich podporovatelia.Podľa predsedníčky Združenia sclerosis multiplex Nádej Jaroslavy Valčekovej za desať ročníkov podujatia nabicyklovali účastníci asi štyritisíc kilometrov, podarilo sa tiež zvýšiť povedomie o pacientoch so spomínanou diagnózou. Pripomenula však dôležitosť včasného a správneho nastavenia liečby v snahe udržať zdravotný stav pacientov s ochorením na úrovni, aby ich kvalita života bola stále prosperujúca pre štát a spoločnosť.„V tom okamihu, keď prechádzajú do invalidného dôchodku, už nie sú ekonomicky činní, toto my nechceme," poznamenala pre agentúru SITA. Zároveň dodala, že liečba pre nich, ktorá je momentálne prístupná na Slovensku, je na najvyššej úrovni. Na Slovensku sa počet ľudí s diagnózou skleróza multiplex podľa jej slov pohybuje od 12- do 17-tisíc.Vo štvrtkový Svetový deň sklerózy mulitplex nasadol v rámci prvej etapy na bicykel spolu s ďalšími účastníkmi aj minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši . Ten stál aj pri zrode podujatia spolu s Valčekovou.„Doniesla mi vtedy vyskúšať si oblek, ktorý simuluje príznaky pacientov so sklerózou multiplex. Keď som si ho obliekol, zistil som, že si neviem zaviazať šnúrky, zapnúť gombík, že sa nedokážem obliecť alebo si umyť zuby. Vtedy som pochopil, že ani ja ako lekár neviem, ako ťažko títo pacienti žijú," opísal pre SITA. Aj preto je podľa jeho slov potrebné šíriť povedomie o tomto ochorení a ľudí s touto diagnózou integrovať do spoločnosti.Pelotón sa v rámci prvej etapy zastaví aj pri projektoch, ktorých rekonštrukcia alebo vybudovanie boli podporené z prostriedkov Európskej únie , napríklad pri Strednej zdravotnej škole v Liptovskom Mikuláši. Etapy v ďalších dňoch povedú zo Zuberca do Žiliny, následne do Nového Mesta nad Váhom a Pezinku. V pondelok 3. júna by mali cyklisti doraziť do Bratislavy. Pred nimi je viac ako 460 kilometrov.Cieľom podujatia, ako aj kampane Prezvoňme Slovensko, je rozšíriť povedomie o spomínanej diagnóze, príznakoch, liečbe, a tým pomôcť k včasnej diagnostike i podpore pacientov s týmto ochorením. Podujatie každoročne organizujú pacienti Združenia sclerosis multiplex Nádej, ktorí sa spolu so sympatizantmi každoročne inou trasou vyberú na cyklojazdu po Slovensku.