V nominácii na Hráča roka podľa FIFA aj Messi, Mbappe a Lewandowski

V nominácii na ocenenie Hráč roka 2022 podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) sú kapitán majstrov sveta Lionel Messi, najlepší kanonier MS v Katare Kylian Mbappe i vlaňajší víťaz ankety Robert Lewandowski. Na 14-člennom zozname naopak prvýkrát chýba portugalský útočník Cristiano Ronaldo.



Messi na uplynulom svetovom šampionáte doviedol Argentínu k titulu majstra sveta a získal poslednú veľkú trofej, ktorá mu chýbala v zbierke. Dostal Zlatú loptu pre najlepšieho hráča MS 2022 a stal sa prvým hráčom v histórii, ktorý toto individuálne ocenenie získal druhýkrát v kariére. Tridsaťpäťročný útočník Paríža St. Germain si tým posilnil nielen svoje šance na zisk ôsmej Zlatej lopty (Ballon d'Or) magazínu France Football, ale podľa AFP je favoritom aj na cenu FIFA Best.



V nominácii sú aj jeho spoluhráči z Paríža St. Germain - francúzsky útočník a autor hetriku z finále MS Mbappe, Brazílčan Neymar a marocký obranca Achraf Hakimi. Na zozname kandidátov sú aj kanonier Realu Madrid a vlaňajší víťaz Zlatej lopty Karim Benzema či poľský útočník Robert Lewandowski, ktorý vyhral anketu Hráč roka podľa FIFA v uplynulých dvoch ročníkoch. Real má okrem Benzemu v nominácii aj ďalších dvoch zástupcov - chorvátskeho stredopoliara Luku Modriča a brazílskeho útočníka Viniciusa Juniora. Z Manchestru City sa uchádza o cenu trojlístok Julian Alvarez, Kevin De Bruyne a Erling Haaland.



Cenu Hráč roka FIFA udeľujú od roku 2016. Medzi nominovanými tentoraz chýba Cristiano Ronaldo. Tridsaťsedemročný portugalský reprezentant, ktorý po predčasnom odchode z Manchestru United zamieril na prelome rokov do saudskoarabského Al-Nassr FC, vyhral toto ocenenie v prvých dvoch rokoch od jeho zavedenia (2016, 2017) a v ďalších troch ročníkoch zakaždým bol v trojici finalistov. Teraz sa prvýkrát stalo, že ho expertná komisia FIFA nezaradila ani do základného 14-členneho zoznamu kandidátov. Vlani skončil v hlasovaní siedmy.



Na cenu Hráčka roka podľa FIFA kandiduje španielska reprezentantka a stredopoliarka FC Barcelona Alexia Putellasová napriek tomu, že pauzovala šesť mesiacov pre zranenie. Konkurujú jej najmä útočníčka Arsenalu Beth Meadová a ďalšie členky víťazného anglického družstva z ME 2022 Leah Williamsonová a Keira Walshová.



O cenu pre najlepšieho brankára roka podľa FIFA kandidujú Alisson Becker (Braz., FC Liverpool), Yassine Bounou (Mar., FC Sevilla), Thibaut Courtois (Belg., Real Madrid), Ederson (Braz., Manchester City) a Emiliano Martinez (Arg., Aston Villa). Najlepším trénerom sa stane jeden z pätice Carlo Ancelotti, Didier Deschamps, Pep Guardiola, Walid Regragui a Lionel Scaloni, ktorý doviedol Argentínu k titulu majstra sveta.



Verejné hlasovanie odštartuje 3. februára a rozhodne o troch finalistoch v každej kategórii. Víťaza potom zvolí jury pozostávajúca z trénerov národných tímov, novinárov i fanúšikov, informovala agentúra AFP.

Nominovaní na ocenenie Hráč roka 2022 podľa FIFA:

Julian Alvarez (Arg., River Plate/Manchester City), Jude Bellingham (Angl., Borussia Dortmund), Karim Benzema (Fr., Real Madrid), Kevin De Bruyne (Belg., Manchester City), Erling Haaland (Nór., Borussia Dortmund/Manchester City), Achraf Hakimi (Mar., Paríž St. Germain), Robert Lewandowski (Poľ., Bayern Mníchov/FC Barcelona), Sadio Mane (Sen., FC Liverpool/Bayern Mníchov), Kylian Mbappe (Fr., Paríž St. Germain), Lionel Messi (Arg., Paríž St. Germain), Luka Modrič (Chor., Real Madrid), Neymar (Braz., Paríž St. Germain), Mohamed Salah (Egypt, FC Liverpool), Vinicius Junior (Braz., Real Madrid)