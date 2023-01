Paulína Bátovská Fialková má formu, aj v Ruhpoldingu skončila v najlepšej desiatke

Víťazka Vittozziová má 150 bodov

V akcii aj sestry Remeňové

12.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentantka Paulína Bátovská Fialková obsadila 10. miesto vo štvrtkových vytrvalostných pretekoch na 15 km v seriáli Svetového pohára v nemeckom Ruhpoldingu Z 20 terčov netrafila len ten 19. na záverečnej streľbe v stoji a v cieli stratila presne dve minúty na víťaznú Talianku Lisu Vittozziovú . Tá sa na strelnici nepomýlila ani raz a zaznamenala tretí triumf v kariére, prvý takmer po štyroch rokoch.Tridsaťročná Bátovská Fialková sa šiestykrát v tomto ročníku dostala do Top 10, predtým bola ôsma vo vytrvalostných pretekoch vo fínskom Kontiolahti , desiata v stíhačke v rakúskom Hochfilzene , siedma v šprinte vo francúzskom Annecy a štvrtá v šprinte aj stíhačke v slovinskej Pokljuke.Vittozziová sa dostala na čelo poradia vytrvalostných pretekov so ziskom 150 bodov, druhá Švédka Elvira Öbergová na ňu stráca 15 bodov. Bátovská Fialková je so 65 bodmi deviata. Vo štvrtok skončila druhá Francúzka Lou Jeanmonnotová (+39 s), ktorá tiež zastrieľala bez chyby a dosiahla svoj najlepší výsledok v SP.Na treťom mieste prišla do cieľa jej krajanka Julia Simonová (+45,2 s), ktorá si upevnila vedúce postavenie v celkovej klasifikácii SP. Na konte má 666 bodov, o 51 viac ako druhá Öbergová, tretia Vittozziová ich nazbierala 463. Bátovská Fialková je celkovo na 13. pozícii s 278 bodmi.Zo Sloveniek boli vo štvrtok v akcii aj sestry Remeňové. Mária skončila na 62. mieste so stratou 6:55,6 min na Vittozziovú, dve chyby urobila v prvej streľbe v ľahu a tretiu na záverečnej položke v stoji. Zuzana Remeňová sa umiestnila na 83. priečke s mankom 9:16,4 min a so štyrmi trestnými minútami. V oboch streľbách v ľahu aj v stoji urobila po jednej chybe. Ani jedna zo sestier ešte v pretekoch SP nebodovala.V piatok je v Ruhpoldingu na programe štafeta mužov na 4x7,5 km, v sobotu štafeta žien na 4x6 km a v nedeľu preteky s hromadným štartom mužov na 15 km a žien na 12,5 km.