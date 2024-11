V nominácii na ocenenie FIFA je šestica z Realu, Messi chce triple

V nominácii na ocenenie Hráč roka 2024 podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) figuruje šesť hráčov Realu Madrid, ktorý v minulej sezóne vyhral španielsku najvyššiu súťaž i Ligu majstrov. Do užšieho 11-členného výberu sa dostal dvojnásobný obhajca trofeje a rekordný osemnásobný držiteľ Argentínčan Lionel Messi z Interu Miami i španielsky defenzívny stredopoliar Rodri (Manchester City), ktorý je úradujúci víťaz Zlatej lopty.





Z Realu sú medzi nominovanými brazílsky krídelník Vinicius Junior, Uruguajčan Federico Valverde, ktorý hrá na pozícii stredopoliara i španielsky obranca Dani Carvajal. Ďalšími sú Angličan Jude Bellingham a Nemec Toni Kroos, ten po ME ukončil kariéru. Medzi jedenástkou figuruje aj Kylian Mbappe. Francúzsky útočník hral v uplynulom ročníku ešte za Paríž Saint-Germain, ale v lete podpísal kontrakt s "bielym baletom".Okrem Rodriho je v nominácii aj jeho spoluhráč a nórsky kanonier Erling Haaland. Jedenástku dopĺňajú Nemec Florian Wirtz z Leverkusenu a Španiel Lamine Yamal z Barcelony. V ankete The Best hlasujú kapitáni a tréneri národných tímov, fanúšikovia a zástupcovia médií. Hlasovanie sa uzavrie 10. decembra, termín slávnostného galavečera zatiaľ predstavitelia neoznámili. Informovala o tom oficiálna stránka FIFA.

Nominácia na ocenenie Hráč roka 2024 podľa FIFA (The Best):



Dani Carvajal (Šp./Real Madrid), Erling Haaland (Nór./Manchester City),

Federico Valverde (Urug./Real Madrid),

Florian Wirtz (Nem./Bayer Leverkusen),

Jude Bellingham (Angl./Real Madrid),

Kylian Mbappe (Fr./Paríž Saint-Germain, Real Madrid),

Lamine Yamal (Šp./FC Barcelona),

Lionel Messi (Arg./Inter Miami),

Rodri (Šp./Manchester City),

Toni Kroos (Nem./Real Madrid (ukončil kariéru)),

Vinicius Junior (Braz./Real Madrid).