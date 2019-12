V nominácii Olympijského tímu na zápas so SR 20 aj ruský rodák

Na snímke generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan na tlačovej konferencii v Bratislave 12. júna 2019. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Brankári: Matej Gajan (Bratislava Capitals/HC'05 B. Bystrica), Stanislav Škorvánek (HC Košice)



Obrancovia: Jakub Cibák (HC Košice/HK Spišská Nová Ves), Samuel Hain, Andrej Hatala (obaja HC Nové Zámky), Patrik Maier (HKM Zvolen), Félix Petrinec (Bratislava Capitals/HC'05 B. Bystrica), Erik Rajnoha (HK Dukla Trenčín), Michal Roman (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Adrián Sloboda (HK Nitra)



Útočníci: Radovan Bondra, Šimon Petráš, Roman Žitný (všetci HC Slovan Bratislava), Miloš Fafrák, Alex Tamáši (obaja HC'05 Banská Bystrica), Daniil Fominych (HK Nitra), Marek Hecl, Boris Sádecký (obaja HK Dukla Trenčín), Patrik Hrehorčák (HC Oceláři Třinec, ČR), Miloš Kelemen (HKM Zvolen), Juraj Milý (HC Košice), Jakub Sukeľ (MHk 32 Liptovský Mikuláš)



Realizačný tím: generálny manažér - Žigmund Pálffy, manažér - Martin Groma, hlavný tréner - Peter Oremus, asistent trénera - Andrej Kmeč, masér - František Olah

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. decembra (TASR) - V nominácii Olympijského tímu SR na prípravný zápas proti slovenskej hokejovej reprezentácii do 20 rokov (v piatok 13. decembra v Žiline) figuruje jediný legionár - útočník Třinca Patrik Hrehorčák. Šancu v olympijskom výbere dostane aj ruský rodák Daniil Fominych z HK Nitra, ktorý sa vzdal ruského občianstva a momentálne si vybavuje slovenský pas.Počas decembrového asociačného termínu sa okrem reprezentačného A-tímu, ktorý čaká účinkovanie na Švajčiarskom pohári, predstaví v zápasovom dianí aj slovenský Olympijský tím. Pod vedením hlavného trénera Petra Oremusa a asistenta Andreja Kmeča nastúpi v Žiline na prípravný duel proti reprezentácii SR do 20 rokov. Oremus s Kmečom a generálnym manažérom Žigmundom Pálffym nominovali na dvojdňový výcvikový tábor najmä mladých hráčov z domácej Tipsport Ligy. Jediným legionárom je 20-ročný Hrehorčák, ktorý sa presadil v nabitom kádri "oceliarov". V 26 tohtosezónnych dueloch v drese Třinca strelil päť gólov a pridal deväť asistencií.Vo výbere figuruje aj 21-ročný ruský rodák Daniil Fominych, pôsobiaci v HK Nitra. "" uviedol pre web hockeyslovakia.sk prezident SZĽH a generálny manažér slovenskej reprezentácie Miroslav Šatan.Olympijský tím sa stretne na zraze v Žiline vo štvrtok 12. decembra. Jeho úlohou je otestovať juniorskú reprezentáciu v záverečnej fáze prípravy na MS v Česku. "," povedal Šatan na margo vytvorenia olympijského tímu.Možnosť konfrontovať sa so staršími hráčmi, ktorí pravidelne nastupujú v extraligových kluboch, privítal aj tréner "dvadsiatky" Róbert Petrovický: "(12. a 13. decembra 2019, zdroj: hockeyslovakia.sk)