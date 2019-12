Vržina skončil na lavičke Komárna

Na snímke s loptou Radoslav Rančík (Inter), vľavo v popredí Boban Tomič a vpravo Miles Bowman (obaja Komárno) počas zápasu 31. kola Eurovia SBL basketbalistov BK Inter Bratislava - MBK Rieker COM-THERM Komárno 7. februára 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Komárno 4. decembra (TASR) - Druhou trénerskou „obeťou“ aktuálneho ročníka Slovenskej basketbalovej ligy je 44-ročný Srb Aleksandar Vržina. Po vzájomnej dohode s ním totiž rozviazalo spoluprácu vedenie MBK Rieker COM-Therm Komárno.„Obuvníci“ prežívajú najhorší štart za posledné roky. Početné zranenia, finančné starosti a kolísavé výkony, to všetko má za následok to, že Komárno sa nachádza na poslednom mieste tabuľky. „Južania“ nevyhrali predchádzajúce tri stretnutia a aktuálne majú bilanciu 3-9. Vedenie klubu sa tak rozhodlo konať a riešením je zmena na poste hlavného trénera. „,“ uviedol športový manažér klubu Nenad Miloševič.Komárno tak bude v zápase 15. kola na palubovke Svitu bez trénera. Nový kouč by mohol zasadnúť na uvoľnený post v dohrávke 16. kola, doma privíta Rieker basketbalistov Handlovej.