V Nórsku obvinili muža, ktorý nalákal stovky chlapcov na sexuálne akty

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Oslo 23. novembra (TASR) - Muž v Nórsku nalákal stovky neplnoletých chlapcov na páchanie sexuálnych úkonov, informovala vo štvrtok agentúra AFP. Prokuratúra prípad označila za najväčší škandál sexuálneho obťažovania v histórii krajiny.Muž (26) označovaný menom Henrik niekoľko rokov manipuloval chlapcov, aby na webe páchali sexuálne úkony a potom ich vydieral, že ich zverejní - ak v tom nebudú pokračovať. Pod falošným menom Sandra - v niektorých prípadoch Henriette - predstieral, že je mladé dievča, aby na internetových fórach a v aplikáciách pre mobilné telefóny nalákal chlapcov. Údajne im ponúkal provokujúce fotografie, sex, peniaze, elektronické zariadenia alebo sladkosti, aby vykonávali sexuálne úkony pred kamerou. Niektorých chlapcov podľa obžaloby stretol osobne a sexuálne ich obťažoval.vyhlásila prokuratúra. Celkový počet obetí je 460. Osemdesiatstranový text s obvineniami, do ktorého mali reportéri AFP možnosť nahliadnuť vo štvrtok, obsahuje zoznam trestných činov, z ktorých väčšina bola spáchaná cez internet.Henrika zatkli v roku 2016, no po krátkom čase ho prepustili a on pokračoval v trestnej činnosti. Jeho právnik Gunhild Lärum povedal, že sa uňho vytvorila závislosť. Väčšinu zločinov mal spáchať v rokoch 2014-16 a najmladšia z obetí mala len o niečo viac ako desať rokov.Obvinenia voči Henrikovi vzniesli tento týždeň. Súdny proces sa začína 22. januára budúceho roka a má trvať deväť mesiacov. Henrik môže za najvážnejšie z činov dostať trest odňatia slobody 15 rokov, prípadne 20 rokov - ak sa zistí, že išlo o opakovaný trestný čin.