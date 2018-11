Foto: Tatranský ľadový dóm stavali sochári nepretržite 30 dní 12 hodín denne

Na snímke pohľad na Tatranský ľadový dóm postavený v štýle Baziliky svätého Petra v Ríme a Berniniho kolonádou na Hrebienku vo Vysokých Tatrách 23. novembra 2018. Foto: TASR/Oliver Ondráš Na snímke pohľad na Tatranský ľadový dóm postavený v štýle Baziliky svätého Petra v Ríme a Berniniho kolonádou na Hrebienku vo Vysokých Tatrách 23. novembra 2018. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Vysoké Tatry 23. novembra – Od piatka je na Hrebienku vo Vysokých Tatrách opäť otvorený Tatranský ľadový dóm, jedna z najväčších zimných turistických atrakcií v regióne. Sochári z niekoľkých krajín ho stavali nepretržite 30 dní, 12 hodín denne. Uviedol to manažér stavby Rastislav Kromka a dodal, že každý deň na stavbe pracovali v priemere takmer tri desiatky ľudí.



„Najťažšie bolo prekonať teploty, veľmi teplú jeseň, ktorá tu vládla, vonku bolo aj 15 až 20 stupňov. Bol to celkom oriešok schladiť to vo vnútri tak, aby sme dokázali lepiť bloky ľadu dohromady a následne z nich rezať sochy a jednotlivé monumenty," zhodnotil Kromka. Gro slovensko-česko-poľského tímu, ktorý stál za ľadovým chrámom, tvorili stálice ako napr. Adam Bakoš, prišli však aj nové tváre, napr. sochárka z amerického Texasu.



„Ide už o šiesty ročník, tento rok sa nesie v téme Baziliky sv. Petra v Ríme a Berniniho kolonády a je vytvorený z rekordných 225 ton ľadu, ktoré sú rozložené do 1880 kusov ľadových blokov," doplnila riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Veronika Littvová. V Berniniho kolonáde bude situovaných celkovo 84 stĺpov po oboch stranách. Samotná hlavná kupola má rekordnú výšku až 11,5 metra a originálne majstrovské ľadové dielo je v kupolách doplnené umeleckými výplňami. Ich autorom je Achilleas Sdoukos, slovensko-grécky sklár a dizajnér.



Ku kupole, ktorá skrýva ľadové umenie, sa dá dostať lanovkou alebo pešo po nenáročnej turistickej trase. Pred rokom navštívilo túto atrakciu rekordných 250.000 ľudí, organizátori dúfajú, že toto číslo sa im podarí dosiahnuť aj tento rok, prípadne ho ešte o čosi navýšiť. Chrám bude otvorený denne od 9.00 do 16.30 h, počas hlavnej zimnej sezóny a vianočných sviatkov otváracie hodiny predĺžia. Vstup do baziliky z ľadu je pre návštevníkov bezplatný a uskutoční sa v ňom niekoľko koncertov. Tatranci veria, že ľadový chrám, ktorý je už tradičnou súčasťou hlavnej turistickej sezóny v zime, vydrží aspoň do apríla. Podľa Littvovej však všetko závisí od počasia.





