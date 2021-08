V Nostalgii Hieronymus Bosch, nový Woody Allen i James Bond

AKTUÁLNY PROGRAM KINA NOSTALGIA – kinosála Spoločenského domu Nivy

31.8.2021 (Webnoviny.sk) -Septembrová ponuka Nostalgie zahŕňa mimoriadne predstavenie umeleckého dokumentu o originálnom holandskom maliarovi BOSCH: ZÁHRADA POZEMSKÝCH ROZKOŠÍ, ktorý predstavuje legendárne majstrovské diela tohto predchodcu surrealizmu, ktoré sa stali ikonickými po celom svete – na čele s triptychom "Záhrada pozemských rozkoší". Priaznivci filmového mága Woodyho Allena sa môžu tešiť na jeho najnovšiu komédiu FESTIVAL PÁNA RIFKINA, ktorá rozpráva o najväčšej láske legendárneho 85-ročného režiséra – o mágii, ktorú dokáže vytvoriť strieborné plátno. A v septembrovej ponuke Nostalgie nebude chýbať ani premiéra novej, v poradí už 25. bondovky s názvom NIE JE ČAS ZOMRIEŤ, v ktorej agent 007 skončil aktívnu službu, no zaslúžený oddych na Jamajke si dlho neužije.Nostalgia v septembri ponúkne aj viaceré novinky slovenskej i českej kinematografie: dramatický príbeh SPRÁVA o úteku mladých židovských väzňov Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu z prísne stráženého koncentračného tábora Osvienčim, výpravný veľkofilm ZÁTOPEK, ktorý približuje nielen športový, ale aj životný príbeh legendárneho bežca a štvornásobného olympijského víťaza Emila Zátopka, príbeh z moravsko-slovenského pohraničia LÁSKA POD KAPOTOU o neľahkých reštartoch životných nádejí a lásky po päťdesiatke, vzťahovú romancu CHYBY o dvoch zamilovaných ľuďoch a odpúšťaní chýb, ktoré robí každý z nás, unikátnu úvahu o výchove detí KAŽDÁ MINÚTA ŽIVOTA, drámu zo súčasnosti ATLAS VTÁKOV, ktorá prepletá komplikované rodinné vzťahy so svetom moderných komunikačných technológií, zemitú tragikomédiu o stretnutí bývalých spolužiakov VEČIEROK či trpkú komédiu ZNÁMI NEZNÁMI o partii českých a slovenských priateľov, ktorí sa schádzajú na oslavu príchodu Nového roka.V cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom oceňované snímky popredných európskych tvorcov. V septembri sa môžu tešiť na hravú francúzsku komédiu Laurenta Tirarda PRÍPITOK o kríze stredného veku, dánsku čiernu komédiu Andersa Thomasa Jensena RYTIERI SPRAVODLIVOSTI o pomste a náhodnosti vesmíru, maďarskú romantickú komédiu Nóry Lakos SNÚBENEC ALEBO MILENEC?, v ktorej si šarmantná tridsiatnička Dora (Vica Kerekes) dokonale skomplikuje život, i kulinársku taliansku komédiu Francesca Falaschiho S CHUŤOU TOSKÁNSKA o sile netradičného priateľstva.scarových víťazov. Emocionálna dráma KRAJINA NOMÁDOV ocenená Oscarmi za najlepší film roka, najlepšiu réžiu i pre najlepšiu herečkušesťdesiatničky Fern (Frances McDormand), kAnimovaná komédia DUŠA, ktorá získala Oscarov za najlepší animovaný film i najlepšiu hudbu, predstavuje učiteľa hudby Joa, ktorý dostane životnú šancu zahrať si v prestížnom jazzovom klube. A fktorý vykresľuje emočne intenzívny pohľad na svet očami človeka, ktorý postupne stráca pamäť.Z ponuky predstavení pre deti okrem oscarovej pixarovky DUŠA poteší určite celú rodinu aj dobrodružná komédia o obľúbených psích záchranároch LABKOVÁ PATROLA VO FILME, pokračovanie animovanej komédie BABY ŠÉF: RODINNÝ PODNIK, v ktorej spoločný nepriateľ vracia späť do kín už dospelého Baby šéfa Teda a jeho brata Tima, kúzelný animovaný film PIESEŇ MORA o poslednej z tuleních víl, ktorá ako jediná môže zachrániť rozprávkové bytosti zakliate do kameňa, i pokračovanie úspešnej rozprávky MALÝ YETI 2 o teenagerovi Adamovi, ktorý zistí, že jeho otcom je legendárny Yeti.02.09. ŠT 19:30 REMINISCENCE Lisa Joy, USA, 202103.09. PI 18:00 MALÝ YETI 2 Jeremy Degruson, Ben Stassen, Fr./Belg., 202003.09. PI 19:45 SNÚBENEC ALEBO MILENEC? Nóra Lakos, Maď., 202008.09. ST 19:30 OTEC Florian Zeller, Brit./Fr., 202009.09. ŠT 19:30 ZÁTOPEK (PREMIÉRA) David Ondříček, ČR/SR, 202110.09. PI 18:00 BABY ŠÉF: RODINNÝ PODNIK Tom McGrath, USA, 202110.09. PI 20:00 VEČIEROK Michal Suchánek, ČR/SR, 202116.09. ŠT 19:30 KRAJINA NOMÁDOV Chloé Zhao, USA/Nem., 202017.09. PI 18:00 DUŠA Pete Docter, USA, 202017.09. PI 20:00 PRÍPITOK Laurent Tirard, Fr., 202018.09. SO 16:15 LABKOVÁ PATROLA VO FILME Carl Brunker, USA/Kan., 202118.09. SO 18:00 ZNÁMI NEZNÁMI Zuzana Marianková, SR/ČR, 202018.09. SO 19:45 ZÁTOPEK David Ondříček, ČR/SR, 202122.09. ST 18:30 LÁSKA POD KAPOTOU Miro Remo, SR/ČR, 202122.09. ST 20:00 CHYBY Jan Prušinovský, ČR/SR, 202123.09. ŠT 19:30 SPRÁVA (PREMIÉRA) Peter Bebjak, SR/ČR/Nem., 202024.09. PI 18:00 PIESEŇ MORA Tomm Moore, Ír./Dán./Belg. 201424.09. PI 19:45 RYTIERI SPRAVODLIVOSTI Anders Thomas Jensen, Dán., 202025.09. SO 18:00(ART ON SCREEN) José Luis López Linares, Špan., 201625.09. SO 19:45Francesco Falaschi, Tal., 201829.09. ST 18:30 KAŽDÁ MINÚTA ŽIVOTA Erika Hníková, ČR/SR, 202129.09. ST 20:00 ATLAS VTÁKOV Olmo Omerzu, ČR/SR/Slov., 202130.09. ŠT 19:30 NIE JE ČAS ZOMRIEŤ (PREMIÉRA) Cary Joji Fukunaga, Brit./USA, 202101.10. PI 18:00 LABKOVÁ PATROLA VO FILME Carl Brunker, USA/Kan., 202101.10. PI 19:45 FESTIVAL PÁNA RIFKINA, USA/Špan./Tal., 202002.10. SO 17:30 SPRÁVA Peter Bebjak, SR/ČR/Nem., 202002.10. SO 19:30 NIE JE ČAS ZOMRIEŤ Cary Joji Fukunaga, Brit./USA, 2021Informačný servis