V Notre-Dame začali s čistením obrovského organu, rozoznieť by sa opäť mohol približne o štyri roky

Špeciálne čistenie

Smútok a trpezlivosť

3.8.2020 - V parížskej katedrále Notre-Dame začali v pondelok rozoberať organ, ktorý prežil minuloročný požiar. Rozmontovanie, čistenie a opätovné zloženie hudobného nástroja bude podľa odhadov trvať takmer štyri roky.Samotné naladenie môže zabrať zhruba šesť mesiacov. Krásny zvuk organu by sa tak mohol opäť ozvať v katedrále najskôr v roku 2024. "Je to pravdepodobne ten najkrajší organ na svete," vyjadril sa Johann Vexo, ktorý hral na nástroj, keď 15. apríla 2019 budovu pohltili plamene.Odborníkov teraz čaká čistenie osemtisíc píšťal od toxického oloveného prachu. I keď nástroj pri požiari, našťastie, nezhorel, poškodili ho aj minuloročné vysoké letné teploty.Experti začali v pondelok rozoberať klávesy a následne sa zamerajú na píšťaly. Tento proces by mal trvať do konca roka. Všetky kusy uložia do špeciálnych kontajnerov prichystaných v katedrále, kde vykonajú aj samotné čistiace práce.Šéfom rekonštrukcie budovy je generál francúzskej armády Jean-Louis Georgelin, podľa ktorého sa organ z roku 1733 opäť ozve 16. apríla 2024. Organista Vexo sa tohto dňa už teraz nemôže dočkať."Spolu s kolegami sme veľmi smutní a vieme, že počas týchto niekoľkých rokov budeme musieť byť veľmi trpezliví," povedal v pondelok pre agentúru The Associated Press pred katedrálou.Všetci zároveň dúfajú, že obnovený organ bude znieť tak ako predtým. "Čakáme na deň, keď katedrálu opäť otvoria," uzavrel.