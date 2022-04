V Novej Bani si pripomenuli obete pandémie, vysadili výnimočný strom

6.4.2022 (Webnoviny.sk) - Lipa, ktorá symbolicky žije a dýcha za zosnulé obete koronavírusu. Tento jedinečný strom slávnostne vysadili v pondelok 4. apríla v Novej Bani. Ďalšie mesto sa tak zapojilo do projektu tvorby Živých pietnych miest, ktoré vlani na jeseň spustilo občianske združenie Skutočné obete."Hoci sa vzhľadom na uvoľnené opatrenia a menší záujem médií a verejnosti na prvý pohľad javí, akoby pandémia pominula, v nemocniciach aj dnes stovky pacientov bojujú o každý nádych a aj dnes mnohí ľudia na koronavírus umierajú. Prosíme, pristupujme k tomuto ochoreniu a k následkom, ktoré spôsobilo, s rešpektom. Veríme, že lipa prinesie zasiahnutým obyvateľom Novej Bane, ktorí stratili svojich blízkych, symbolickú útechu," povedala Lenka Straková z OZ Skutočné obete.Lipu vysadili na mestskom cintoríne. Strom je označený pamätnou tabuľou. Miestni obyvatelia tak majú dôstojné miesto, ktoré pripomína tragické udalosti pandémie a jej obete. Spolu s predstaviteľmi mesta a zástupkyňami občianskeho združenia sa pietneho aktu zúčastnili aj zdravotníci, ktorí v meste zabezpečovali testovanie a očkovanie občanov."Pandémia koronavírusu sa stala súčasťou našich životov, skúša našu trpezlivosť, solidaritu a ohľaduplnosť. Táto choroba nás všetkých zaskočila nepripravených a niektorým z nás zasiahla do životov tým najkrutejším spôsobom – stratou blízkeho človeka. Dnes symbolicky sadíme lipu – symbol života a zdravia, ktorý bude na pamiatku obetí COVID-19 rásť celé stáročia v Novej Bani. Som presvedčený o tom, že vysadením lipy, vytvárame dôstojné spomienkové miesto obetiam pandémie. Táto lipa bude symbolom pamiatky obetiam pandémie a pripomienka jedného z najsmutnejších období, ktoré zasiahlo každého z nás a aj naše mesto," uviedol počas slávnostného podujatia primátor mesta Nová Baňa Branislav Jaďuď.OZ Skutočné obete odštartovalo projekt Živé pietne miesta vlani na jeseň. Prvé lipy vysadili v Banskej Bystrici, v Žiline, Púchove, ďalej v Košiciach, Michalovciach, Zlatých Moravciach, Nových Zámkoch, v obci Lúčka a v obci Kamenica nad Cirochou, v Senci, Zvolene, Lučenci, Poltári a v areáli spoločnosti Slovnaft v Bratislave. Pokračovať budú v Turčianskych Tepliciach, Bratislave či Čadci. Záujemcovia sa môžu naďalej nahlasovať cez www.skutocneobete.sk OZ Skutočné obete vybralo na výsadbu lipu, ktorá patrí k najkrajším a najmajestátnejším stromom v našich zemepisných šírkach. Dorastá do výšky 30 metrov a dožíva sa stoviek rokov. Lipa má navyše liečivé vlastnosti a používa sa práve pri ochorení dýchacích ciest. Keďže COVID-19 zasiahol celé Slovensko, cieľom projektu je, aby mali obyvatelia v čo najväčšom počte miest a obcí dôstojné symbolické pietne miesto, pri ktorom sa môžu zastaviť a vzdať úctu obetiam či zorganizovať spomienkový obrad.Viac o projekte na www.skutocneobete.sk Informačný servis