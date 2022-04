Na Slovensku by sa mohla opravovať poškodená vojenská technika z Ukrajiny, potvrdil Naď

6.4.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko rokuje o tom, že by opravovalo ukrajinskú techniku. Potvrdil to minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) pred rokovaním vládneho kabinetu.Zdôraznil však, že nič nie je definitívne dohodnuté. Prípadné opravy poškodenej ukrajinskej techniky by museli prebiehať na komerčnej báze, keďže slovenské opravárenské podniky sú súkromné spoločnosti, respektíve akciové spoločnosti.„Boli sme oslovení Ukrajinou rovnako ako Česká republika, či by naše opravárenské podniky vedeli opravovať ukrajinskú poškodenú techniku. To znamená, že poškodená technika by k nám prišla, my by sme ju opravili a technika by sa vrátila na Ukrajinu. O tom rokujeme, žiadne rozhodnutia zatiaľ neboli urobené,“ vysvetlil Naď.