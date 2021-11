V novej hre Nádej zomiera posledná v repertoári DAB Nitra herci vyskúšali viaceré umelecké profesie

Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre v piatok prvýkrát uviedlo inscenáciu Nádej zomiera posledná. Premiéru divadelnej adaptácie minútových grotesiek maďarského autora Istvána Örkénya plánovalo DAB uviesť vo svojom štúdiu 29. novembra. Jej konanie sa však znemožnil aktuálny lockdown, preto sa premiérové uvedenie uskutočnilo v internom režime bez divákov.





Podľa tvorcov prináša úsmevná groteska s prvkami kabaretu a čierneho humoru posolstvo o tom, že na všetky ťaživé situácie sa dá dívať s humorom a ľahkosťou. „Inscenáciu tvorí približne 20 Örkényových poviedok. Z nich boli dve alebo tri kľúčové, v ktorých sa nám ozval príbeh, tie sme spojili a ďalšie sa postupne pridávali. Je to veľmi hravé, neustále si overujeme, ako text funguje v priestore, ako ho skladať, aby to všetko ,hralo'. Örkény je geniálny v tom, že jeho text drží sám osebe a my už len napĺňame formu,“ povedala dramaturgička inscenácie Hana Launerová.

Zaujímavosťou novej inscenácie v repertoári DAB je aj skutočnosť, že účinkujúci herci sa podieľali na jej príprave vo viacerých umeleckých profesiách. Peter Oszlík, ktorého diváci DAB zatiaľ poznali výlučne ako herca, inscenáciu režíroval a spolu s dramaturgičkou Hanou Launerovou jednotlivé poviedky aj dramatizoval. Herci Tomáš Turek a Andrej Remeník sa zasa okrem svojich hereckých rolí, ktoré v inscenácii majú, podieľali aj na tvorbe hudby a zvukových efektov. „S hudbou pomáhal aj Martin Nahálka a Eva Pavlíková s Kristínou Turjanovou zasa pomáhali so spevom a vokálmi,“ uviedol Oszlík.



On sám sa podľa vlastných slov cítil v pozícii režiséra veľmi dobre. „Ja som to vnímal tak, že cesta je cieľ. Bola to naša iniciatíva, chceli sme niečo robiť a mne šlo o to, aby sme sa na skúškach bavili, aby to bavilo aj hercov a aby atmosféra bola príjemná. Pozícia režiséra je, samozrejme, iná ako pozícia herca. Ten je zodpovedný sám za seba, no ako režisér zodpovedám za celok. Je to istý tlak, ale baví nás to a kolegovia mi pomáhajú. Takže ak náhodou neviem odpovedať na nejakú otázku, tak tie odpovede hľadáme spolu,“ skonštatoval Oszlík.



Ako pripomenul, DAB prináša humor Örkénya v čase krízy, keď je veľmi ľahké stratiť nádej a radosť. „Cez svoj absurdný svet hovorí aj o tom, že prijať život taký, aký je, aj s jeho nevyhnutným koncom vôbec nemusí byť také desivé, ako sa na prvý pohľad zdá. S nadhľadom a iróniou poukazuje aj na to, aké zbytočné je strácať čas hľadaním odpovedí na nezmyselné otázky a aké dôležité je urobiť si náš čas na zemi čo najpríjemnejším. Verím, že našu inscenáciu budeme môcť čo najskôr uviesť aj pred divákmi,“ dodal jej režisér.