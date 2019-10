V Novej Sedlici rekonštruujú domček známy z Večerníčka

Národná kultúrna pamiatka (NKP) Dom ľudový v Novej Sedlici v Sninskom okrese, ktorý verejnosť pozná skôr ako chalúpku deda Večerníčka, archívna snímka. Foto: TASR/Michaela Zdražilová Foto: TASR/Michaela Zdražilová

Bratislava 14. októbra (TASR) - Príprava rekonštrukcie "domčeka v Novej Sedlici pokračuje podľa plánu. Vedenie Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) o tom informovalo na pondelkovom rokovaní Rady RTVS.uviedol na rokovaní rady riaditeľ sekcie generálneho riaditeľa RTVS Marek Knut. Pripomenul, že zdevastovaný stavsi vyžiada maximálnu obozretnosť pri renovácii.Administratívno-prípravnú časť spolu s verejnými obstarávaniami by RTVS rada finalizovala do konca prvého kvartálu budúceho roka.povedal Knut, ktorý zdôraznil, že ide o želaný scenár, ktorý nezmenia vážne komplikácie. Upozornil na to, že v tejto fáze je zložité aj odhadovať celkovú sumu rekonštrukcie. "ozrejmil Knut.Podľa vízií RTVS by výsledkom renovácie nemala byť len záchrana jedinečného symbolu detstva viacerých generácií, ale aj atraktívne miesto predstavujúce ďalší impulz na rozvoj cestovného ruchu v regióne.Ľudový dom v Novej Sedlici, najvýchodnejšej obci SR v okrese Snina, s rozlohou viac ako 37 štvorcových metrov postavili v prvej polovici 20. storočia. Od roku 1987 je národnou kultúrnou pamiatkou. V rokoch 1994 až 1996 prešiel komplexnou obnovou. Avšak bývalá majiteľka sa odsťahovala do Českej republiky, nehnuteľnosť začala chátrať, v súčasnosti je v značne zdevastovanom stave. RTVS s cieľom rekonštrukcie koncom roka 2018 kúpila od obce pozemok, na ktorý domček premiestni, a tiež samotnú nehnuteľnosť. V rámci rekonštrukcie na domčeku vymenia strechu, poškodené drevené hranoly, stropný krov, okenice a okná, dvere, drevené podlahy. Vymurujú tiež komín a nanovo zvonku i znútra dom omietnu. RTVS má k dispozícii i dotáciu vo výške 74.500 eur, ktorú jej pridelilo Ministerstvo vnútra (MV) SR z dotačnej schémy Obnovme si svoj dom.Vo vynovenom domčeku zriadi RTVS stálu expozíciu depozitára detských programov.