V novembri letelo najviac cestujúcich z Bratislavy do Londýna a Moskvy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 12. decembra (TASR) – Počas novembra tohto roka letelo najviac cestujúcich z Letiska M. R. Štefánika do Londýna, Moskvy či Dublinu. V novembri letelo z Bratislavy alebo priletelo do hlavného mesta Slovenska spolu 133.337 osôb. Informovala o tom hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.Moskva sa na poprednej priečke podľa hovorkyne drží vďaka denným pravidelným letom dopravcu Pobeda. Spojenie môžu využiť cestujúci sedemkrát týždenne. Medzi top päť destinácií pravidelných liniek z Bratislavy v roku 2019 patrí aj Kyjev, kam lietajú dvaja dopravcovia – Wizz Air na letisko Kyjev-Žuljany a Ryanair na letisko Kyjev-Boryspiľ.priblížila Ševčíková.Začiatkom decembra zároveň uplynulo päť rokov priamych pravidelných letov medzi Spojenými arabskými emirátmi a Slovenskom. Priama linka z Bratislavy do Dubaja, ktorú spustil flydubai 6. decembra 2014, bola a je prvou pravidelnou linkou spájajúcou tieto dve mestá v histórii slovenského letectva.