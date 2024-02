V obci Hucín napadol syn vlastného otca a bodol ho do brucha

26.2.2024 (SITA.sk) - V obci Hucín v Revúckom okrese v sobotu 24. februára vo večerných hodinách 24-ročný syn zaútočil nožom na vlastného otca.Ako informuje na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia, počas hádky otca jedenkrát pichol do oblasti brucha. Zranený 43-ročný muž bol prevezený do nemocnice.„Útočníka policajná hliadka obmedzila na osobnej slobode a bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Krátko po skutku bol podrobený dychovej skúške s výsledkom takmer dva promile,” popisuje polícia s tým, že vyšetrovateľ v Revúcej začal trestné stíhanie a 24-ročného muža obvinil zo zločinu ublíženia na zdraví.