|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 16.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľudmila
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. septembra 2025
V obci Valaliky sa na železničnom priecestí zrazilo osobné auto s vlakom – FOTO
Na železničnom priecestí v obci Valaliky (okres Košice-okolie) sa v pondelok 15. septembra zrazilo osobné auto s vlakom. Ako na sociálnej sieti informovalo
Zdieľať
16.9.2025 (SITA.sk) - Na železničnom priecestí v obci Valaliky (okres Košice-okolie) sa v pondelok 15. septembra zrazilo osobné auto s vlakom. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach, jeho operačné stredisko prijalo oznámenie o zrážke krátko pred 14:30. Na miesto nehody vyrazili štyria príslušníci HaZZ s dvomi kusmi hasičskej techniky.
„Po príchode bolo zistené, že vozidlo sa nachádza na opačnej strane z pohľadu zasahujúcej jednotky. Príslušníci sa k nemu dostali prechodom medzi vagónmi," uvádza KR HaZZ.
Dopĺňa, že vodič auta sa nachádzal mimo vozidla. Hasiči mu poskytli prvú predlekársku pomoc, až do príchodu zdravotníkov, a na vozidle vykonali protipožiarne opatrenia. Rušňovodič sa pri nehode nezranil.
Zdroj: SITA.sk - V obci Valaliky sa na železničnom priecestí zrazilo osobné auto s vlakom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
„Po príchode bolo zistené, že vozidlo sa nachádza na opačnej strane z pohľadu zasahujúcej jednotky. Príslušníci sa k nemu dostali prechodom medzi vagónmi," uvádza KR HaZZ.
Dopĺňa, že vodič auta sa nachádzal mimo vozidla. Hasiči mu poskytli prvú predlekársku pomoc, až do príchodu zdravotníkov, a na vozidle vykonali protipožiarne opatrenia. Rušňovodič sa pri nehode nezranil.
Zdroj: SITA.sk - V obci Valaliky sa na železničnom priecestí zrazilo osobné auto s vlakom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Šimečka pozýva na protesty po celom Slovensku. Chce, aby sa o konsolidácii verejne diskutovalo
Šimečka pozýva na protesty po celom Slovensku. Chce, aby sa o konsolidácii verejne diskutovalo
<< predchádzajúci článok
Líder českej krajnej pravice Okamura zabáva internet, s krovinorezom ukázal, ako by orezal výdavky
Líder českej krajnej pravice Okamura zabáva internet, s krovinorezom ukázal, ako by orezal výdavky