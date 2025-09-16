Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

16. septembra 2025

V obci Valaliky sa na železničnom priecestí zrazilo osobné auto s vlakom – FOTO


Na železničnom priecestí v obci Valaliky (okres Košice-okolie) sa v pondelok 15. septembra zrazilo osobné auto s vlakom. Ako na sociálnej sieti informovalo



Zdieľať
547256873_122137606028730230_6667435146303011677_n e1758010660479 676x430 16.9.2025 (SITA.sk) - Na železničnom priecestí v obci Valaliky (okres Košice-okolie) sa v pondelok 15. septembra zrazilo osobné auto s vlakom. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach, jeho operačné stredisko prijalo oznámenie o zrážke krátko pred 14:30. Na miesto nehody vyrazili štyria príslušníci HaZZ s dvomi kusmi hasičskej techniky.


Po príchode bolo zistené, že vozidlo sa nachádza na opačnej strane z pohľadu zasahujúcej jednotky. Príslušníci sa k nemu dostali prechodom medzi vagónmi," uvádza KR HaZZ.

Dopĺňa, že vodič auta sa nachádzal mimo vozidla. Hasiči mu poskytli prvú predlekársku pomoc, až do príchodu zdravotníkov, a na vozidle vykonali protipožiarne opatrenia. Rušňovodič sa pri nehode nezranil.

Zdroj: SITA.sk - V obci Valaliky sa na železničnom priecestí zrazilo osobné auto s vlakom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

