|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 16.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľudmila
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. septembra 2025
Šimečka pozýva na protesty po celom Slovensku. Chce, aby sa o konsolidácii verejne diskutovalo
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) konsolidácia verejných financií Protest
Neschopnosť, arogancia a strach vlády Roberta Fica - to sú podľa predsedu Progresívneho Slovenska
Zdieľať
16.9.2025 (SITA.sk) - Neschopnosť, arogancia a strach vlády Roberta Fica – to sú podľa predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku dôvody, prečo sa bude konsolidácia verejných financií schvaľovať v skrátenom legislatívnom konaní. Vláda podľa neho vidí, ako ľudí nahnevala.
"Okamžite preto konsolidáciu schválili na vláde, poslali do Národnej rady SR, možno obmedzia rozpravu. Chcú sa toho rýchlo zbaviť, lebo toto sa nedá obhájiť. My však chceme, aby sa o tom diskutovalo, aby o tom ľudia vedeli. Aj preto všetkých ľudí pozývame na protestné zhromaždenie dnes o 18:00 na námestiach po celom Slovensku," uviedol Šimečka.
Dodal, že ekonomický úpadok našej krajiny nie je nič nové, ale výsledok 14 rokov vlád Roberta Fica (Smer-SD). Vláda podľa neho pri konsolidácii ukazuje svoju neschopnosť, keďže ju mala predstaviť verejnosti už v apríli alebo máji.
"Čo tomu bránilo? Museli riešiť novelu ústavy a dve pohlavia, prevrat alebo moju rodinu. A predseda vlády musel cestovať do Moskvy poklonkovať sa diktátorovi. Rozhodujú o životoch ľudí. Oznamujú im, o aké stovky eur prídu, a to si s tým nedajú ani trochu roboty?" pýta sa líder progresívcov.
Ďalším dôvodom na skrátené legislatívne konanie je podľa neho arogancia tejto vlády, ktorá sa s nikým nepotrebuje poradiť. Celú konsolidáciu pripravila za zavretými dverami - ako panovníci zo stredoveku, keď poddaným oznamovali nové dane, hovorí Šimečka.
"S odborármi ani zamestnávateľmi ste nekomunikovali, všetky kľúčové segmenty spoločnosti ste si znepriatelili. Útočíte na všetkých, takto sa nedá vládnuť ani v diktatúre, nieto ešte v demokracii," skonštatoval.
Zdroj: SITA.sk - Šimečka pozýva na protesty po celom Slovensku. Chce, aby sa o konsolidácii verejne diskutovalo © SITA Všetky práva vyhradené.
"Okamžite preto konsolidáciu schválili na vláde, poslali do Národnej rady SR, možno obmedzia rozpravu. Chcú sa toho rýchlo zbaviť, lebo toto sa nedá obhájiť. My však chceme, aby sa o tom diskutovalo, aby o tom ľudia vedeli. Aj preto všetkých ľudí pozývame na protestné zhromaždenie dnes o 18:00 na námestiach po celom Slovensku," uviedol Šimečka.
Vláda pri konsolidácii ukazuje svoju neschopnosť
Dodal, že ekonomický úpadok našej krajiny nie je nič nové, ale výsledok 14 rokov vlád Roberta Fica (Smer-SD). Vláda podľa neho pri konsolidácii ukazuje svoju neschopnosť, keďže ju mala predstaviť verejnosti už v apríli alebo máji.
"Čo tomu bránilo? Museli riešiť novelu ústavy a dve pohlavia, prevrat alebo moju rodinu. A predseda vlády musel cestovať do Moskvy poklonkovať sa diktátorovi. Rozhodujú o životoch ľudí. Oznamujú im, o aké stovky eur prídu, a to si s tým nedajú ani trochu roboty?" pýta sa líder progresívcov.
Skrátené legislatívne konanie
Ďalším dôvodom na skrátené legislatívne konanie je podľa neho arogancia tejto vlády, ktorá sa s nikým nepotrebuje poradiť. Celú konsolidáciu pripravila za zavretými dverami - ako panovníci zo stredoveku, keď poddaným oznamovali nové dane, hovorí Šimečka.
"S odborármi ani zamestnávateľmi ste nekomunikovali, všetky kľúčové segmenty spoločnosti ste si znepriatelili. Útočíte na všetkých, takto sa nedá vládnuť ani v diktatúre, nieto ešte v demokracii," skonštatoval.
Zdroj: SITA.sk - Šimečka pozýva na protesty po celom Slovensku. Chce, aby sa o konsolidácii verejne diskutovalo © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) konsolidácia verejných financií Protest
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Výbuchy zabíjali ruských vojakov vo Vladivostoku
Výbuchy zabíjali ruských vojakov vo Vladivostoku
<< predchádzajúci článok
V obci Valaliky sa na železničnom priecestí zrazilo osobné auto s vlakom – FOTO
V obci Valaliky sa na železničnom priecestí zrazilo osobné auto s vlakom – FOTO