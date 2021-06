V obciach na Južnej Morave strhnú po tornáde vyše 60 domov, nehlásia žiadnych nezvestných

Odpratávajú škody

Zriadia informačné miesta

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.6.2021 (Webnoviny.sk) - V juhomoravských obciach, ktoré vo štvrtok zasiahlo tornádo, bude treba strhnúť desiatky domov. Obce Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Lužice, kde sú poškodené stovky domov, postupne obchádzajú statici. Tí zatiaľ k likvidácii určili 61 domov. Povedal to juhomoravský hajtman Jan Grolich, ktorého cituje spravodajský portál Novinky.cz V postihnutej oblasti nie je nikto nezvestný. Vyčíňanie extrémneho počasia si tak vyžiadalo päť mŕtvych a desiatky zranených.Vo všetkých obciach odpratávajú škody. Na Břeclavsku a Hodonínsku zasahuje podľa portálu iDNES.cz zhruba tisícka hasičov, 160 členov armády, ale aj 200 policajtov a psychológovia. Obyvateľom pomáhajú aj dobrovoľníci.O všetkých ľudí bez strechy nad hlavou je postarané. Väčšina odišla k príbuzným, malá časť prespáva v priestoroch vyčlenených obcami. Materiálnej pomoci, ktorú dosiaľ nazhromaždili rôzne zbierky, je podľa hajtmana dosť. Pomoc zhromažďujú v sklade v Hodoníne a netreba ju tak voziť do postihnutej oblasti.Grolich po zasadnutí krízového štábu oznámil, že v obciach zriadia informačné miesta, „aby ľudia, ktorí potrebujú pomoc alebo ju, naopak, ponúkajú, vedeli, kam sa obrátiť, ako postupovať“. Centrá budú zbierať požiadavky od starostov aj jednotlivcov.Dostať sa do postihnutých oblastí autom je veľmi náročné, keďže takmer všade pracuje ťažká technika. Práce v lokalite komplikujú aj autá dobrovoľníkov a polícia ich žiada, aby ich preparkovali na určené plochy. Do obcí sa dostanú miestni obyvatelia a záchranári.