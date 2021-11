V Odoríne obnovia za takmer milión eur historickú sýpku, bude sídlom obecného úradu.

Objekt je nevyužívaný

14.11.2021 (Webnoviny.sk) - Obec Odorín v Spišskonovoveskom okrese chce obnoviť tamojšiu chátrajúcu kúriu so sýpkou za takmer jeden milión eur, ide o národnú kultúrnu pamiatku. Následne chce z budovy spraviť sídlo obecného úradu. Ďalšie priestory by mali poslúžiť pre obecný klub, obecné služby a kultúrne zariadenie.Okrem toho tam samospráva zriadi aj múzeum. Ako pre agentúru SITA povedala starostka obec Mária Goduľová, cieľom je prinavrátiť život historickej pamiatke, vytvoriť bezbariérový obecný úrad a ponúknuť obyvateľom lepšie využitie služieb úradu a ponúknuť aj nové, ktoré tam chýbajú.Predpokladaná celková hodnota stavebných a reštaurátorských prác v prvej etape obnovy je 933 499 eur bez DPH. Obec ich bude financovať z dotácie z Ministerstva kultúry SR a z vlastných zdrojov. Práce by mali trvať 20 mesiacov.Projekt sa týka statického zabezpečenia celej stavby, rekonštrukcie krovu a strechy s komínmi, výmenou inžinierskych sietí a reštaurátorskej obnovy fasády kúrie so sýpkou. Kúria so sýpkou zo 17. storočia sa nachádza v strede obce.Spolu s oproti stojacim prízemným domom služobníctva sú poslednými zachovanými budovami bývalého zemepanského majera, ktorý patril šľachtickej rodine Mariássy zo susedných Markušoviec.„Jej prízemie primárne slúžilo na administratívne a obytné účely, čomu zodpovedá aj jej unifikovaný názov – kúria so sýpkou. Podľa skromných archívnych poznatkov bola na prízemí sýpky umiestnená správa šľachtického majera a obytné priestory čeľade,“ uvádza sa v sprievodnej správe vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.Po druhej svetovej vojne získala majer do vlastníctva obec a až do roku 1991 využívala budovu ako sídlo Miestneho národného výboru, neskôr ako sklad. V súčasnosti je tento objekt nevyužívaný.Práve na prízemí v južnej časti budovy plánuje samospráva umiestniť kancelárie úradu, zasadačku, archív, ale aj hygienické a sociálne zázemie pre zamestnancov a návštevníkov. V severnej časti vznikne napríklad klubovňa pre matky s deťmi či posilňovňa s menším počtom zariadení pre verejnosť.Priestory vo východnej časti by chcela obec prenajímať, spomína sa napríklad prevádzka kaderníctva, manikúry či kozmetiky. Druhé a tretie podlažie poslúži kultúre. Zriadená tam bude obecná knižnica aj múzeum, ktoré bude prezentovať históriu obce a spôsob života jej obyvateľov, a tiež auditórium.