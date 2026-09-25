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25. septembra 2026
Putin vyhlásil, že Moskva sa nepripravuje na nijaký konflikt s Európou, vraj na to nemá dôvod
Ruský prezident odmietol varovania európskych štátov NATO a zároveň pripustil, že Moskva zvažuje obnovenie rokovaní s Ukrajinou. Rusko sa ...
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25.9.2026 (SITA.sk) - Ruský prezident odmietol varovania európskych štátov NATO a zároveň pripustil, že Moskva zvažuje obnovenie rokovaní s Ukrajinou.
Rusko sa nepripravuje na „nijaký druh“ konfliktu s Európou, vyhlásil v piatok prezident Vladimir Putin po varovaniach viacerých európskych členov NATO pred možnými ruskými útokmi na územie Aliancie.
Putin zároveň tvrdí, že Moskva nemá „nijaký skutočný dôvod“ na eskaláciu napätia a kritizoval európske krajiny, ktoré podľa neho vytvárajú opačný dojem.
„Mnohí v Európe hovoria, že očakávajú útok Ruska, a preto sa domnievajú, že sa sami musia pripravovať na bojové operácie, na vojnu s Ruskom,“ povedal Putin novinárom v Petrohrade. „Chcem ešte raz zdôrazniť: nepripravujeme sa na nijaký druh bojových operácií s Európou,“ dodal.
Viacerí európski spojenci Ukrajiny v poslednom období vyjadrili obavy z možných skrytých ruských útokov na svojom území v čase, keď vojna na Ukrajine pokračuje už piaty rok.
Nemecko začiatkom septembra obvinilo Moskvu z plánovania augustového dronového útoku na letisko v Lipsku.
Poľsko zasa varovalo, že Rusko by mohlo vysielať drony a rakety proti krajinám podporujúcim Ukrajinu.
Putin sa vyjadril aj k možnosti obnovenia mierových rokovaní s Kyjevom. Rusko podľa neho po nedávnych ukrajinských útokoch na svoje územie zvažuje, aký postoj zaujme.
„Pokiaľ ide o návrhy na obnovenie rokovaní, áno, všetky sú na stole a všetko je možné. Po tom všetkom, čo urobili, si však dôkladne premyslíme, aké kroky musíme podniknúť v reakcii,“ povedal Putin.
Zdroj: SITA.sk - Putin vyhlásil, že Moskva sa nepripravuje na nijaký konflikt s Európou, vraj na to nemá dôvod © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko sa nepripravuje na „nijaký druh“ konfliktu s Európou, vyhlásil v piatok prezident Vladimir Putin po varovaniach viacerých európskych členov NATO pred možnými ruskými útokmi na územie Aliancie.
Moskva nemá dôvod
Putin zároveň tvrdí, že Moskva nemá „nijaký skutočný dôvod“ na eskaláciu napätia a kritizoval európske krajiny, ktoré podľa neho vytvárajú opačný dojem.
„Mnohí v Európe hovoria, že očakávajú útok Ruska, a preto sa domnievajú, že sa sami musia pripravovať na bojové operácie, na vojnu s Ruskom,“ povedal Putin novinárom v Petrohrade. „Chcem ešte raz zdôrazniť: nepripravujeme sa na nijaký druh bojových operácií s Európou,“ dodal.
Veľká vlastenecká bola kratšia
Viacerí európski spojenci Ukrajiny v poslednom období vyjadrili obavy z možných skrytých ruských útokov na svojom území v čase, keď vojna na Ukrajine pokračuje už piaty rok.
Nemecko začiatkom septembra obvinilo Moskvu z plánovania augustového dronového útoku na letisko v Lipsku.
Poľsko zasa varovalo, že Rusko by mohlo vysielať drony a rakety proti krajinám podporujúcim Ukrajinu.
Agresor zvažuje, všetko je na stole
Putin sa vyjadril aj k možnosti obnovenia mierových rokovaní s Kyjevom. Rusko podľa neho po nedávnych ukrajinských útokoch na svoje územie zvažuje, aký postoj zaujme.
„Pokiaľ ide o návrhy na obnovenie rokovaní, áno, všetky sú na stole a všetko je možné. Po tom všetkom, čo urobili, si však dôkladne premyslíme, aké kroky musíme podniknúť v reakcii,“ povedal Putin.
Zdroj: SITA.sk - Putin vyhlásil, že Moskva sa nepripravuje na nijaký konflikt s Európou, vraj na to nemá dôvod © SITA Všetky práva vyhradené.
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