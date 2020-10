V okolí Trnavy pribudnú desiatky nových rodinných domov, budú mať charakter vidieckej zástavby

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.10.2020 (Webnoviny.sk) - V obci Zvončín v susedstve Trnavy pribudne 50 nových rodinných domov s príslušnou dopravnou a technickou infraštruktúrou a plochami zelene. Vyplýva to zámeru, ktorý bol vypracovaný pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). V súčasnosti je územie, kde vznikne nová obytná štvrť, využívané na poľnohospodárske účely.Rodinné domy majú mať podľa vypracovaného zámeru charakter tradičnej vidieckej zástavby. Majú byť jednopodlažné, maximálne dvojpodlažné, pri každom z nich budú tri parkovacie miesta.Pripravované pozemky budú mať výmery od 500 do 700 metrov štvorcových. Nové domy v lokalite Horné pole majú postupne pribúdať v rokoch 2021 – 2023. Územie bude po dopravnej stránke napojené na cestu III/1295, ktorá spája Trnavu so Suchou nad Parnou.Zámer developera, ktorý je vlastníkom pozemkov v lokalite Horné pole, je v súlade s územným plánom obce Zvončín. Obec Zvončín má približne 800 obyvateľov.