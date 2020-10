Župan Droba vyzýva vládu, aby do plánu obnovy Slovenska zapojila aj regióny

Regióny zatiaľ nik nezapojil

Droba tlačí na Eurokomisiu

9.10.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba vyzýva vládu, aby zapojila regióny do príprav plánu obnovy Slovenska, cez ktorý budú financované kľúčové reformy na prekonanie následkov koronakrízy z európskych peňazí. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman Predseda BSK inicioval spoločný list žúp na vládu SR, v ktorom predsedníčka a predsedovia krajov žiadajú, aby vláda reformné plány pripravovala v úzkej spolupráci s regiónmi. „Ponúkame vláde SR územnú expertízu pri príprave praktických riešení najurgentnejších výziev Slovenska. Žiadame vládu, aby boli do reformných tímov prizvaní aj regionálni zástupcovia,“ uviedol Droba.Európsky plán obnovy koncentruje zdroje vo výške 750 miliárd eur nad rámec štandardného dlhodobého rozpočtu EÚ. Najväčší podiel financií je sústredený v Nástroji na obnovu a odolnosť, z ktorého budú pre Slovensko k dispozícii zdroje až do výšky 6 miliárd eur v grantoch.Podmienkou získania financií je predloženie plánu reforiem Európskej komisii a plnenie čiastkových cieľov, na ktorých sa SR s Európskou komisiou dohodne. V pláne obnovy členský štát navrhne reformy, ktoré budú uskutočnené s cieľom dosiahnuť zotavenie krajiny po pandémii COVID-19 „Vláda SR pripravuje reformy, ktoré budú mať kľúčový význam pre kvalitu života všetkých obyvateľov Slovenska. Regióny však zatiaľ do prípravy reforiem zapojené neboli, no neskôr ich budeme musieť zavádzať do praxe,“ vyhlásil Droba.Predseda BSK opakovane urguje Európsku komisiu, aby členské štáty motivovala k vytvoreniu reformných plánov v súlade s princípom partnerstva.„Väčšina opatrení na obnovu po pandémii je navrhnutá pre členské štáty, zatiaľ čo mnohé kompetencie, napríklad v oblasti starostlivosti o seniorov, sú v našich rukách. V tomto momente je najdôležitejšie pragmaticky zhodnotiť, čo sa dá stihnúť v rámci reformného procesu obnovy a aké projekty sa budú financovať cez eurofondy," uviedol Droba a dodal, že je potrebné stanoviť pravidlá, ktoré zabezpečia rýchly prístup k finančným prostriedkom pre všetky slovenské regióny tak, aby ich bolo možné efektívne čerpať.