V okolí Zlína sa podľa svedkov pohybujú tri medvede, potvrdzujú to aj zábery z fotopascí

13.5.2024 (SITA.sk) - V okolí českého mesta Zlín sú podľa svedkov už tri medvede. Vyplýva to aj zo záberov z fotopascí. Malo by ísť o jedného dospelého samca a medvedicu s mláďaťom.Podľa polície by mali byť obyvatelia regiónu pri pobyte v lese opatrní. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.Pohyb medveďa v okrajovej časti Zlína najprv ohlásil bežec, ktorý zviera zazrel v sobotu predpoludním. O deň neskôr však videla svedkyňa neďaleko obce Držková medvedicu s medvieďaťom.Medveď, ktorého bežec zbadal v sobotu, sa medzitým premiestnil. Dokazujú to nedeľné snímky z fotopasce.„Dôležité je pripustiť si, že tadiaľto iba prešiel a dnes už je 20 kilometrov niekde ďalej. A dúfajme, že sa tu zase dlhý čas neobjaví," povedal Aleš Popelka z Poľovníckeho spolku Kudlov.