Vlak sa vo Veľkom Mederi zrazil s kamiónom, zasahovať musel aj záchranársky vrtuľník

13.5.2024 (SITA.sk) - Dopravní policajti riešia zrážku nákladného auta a osobného vlaku na nechránenom železničnom priecestí so svetelnou signalizáciou vo Veľkom Mederi v okrese Dunajská Streda. Vo vlaku bolo v čase zrážky asi 50 cestujúcich.„Rušňovodič a jeden cestujúci utrpeli zranenia, s ktorými ich pozemní záchranári previezli do dunajskostredskej nemocnice. Zraneného kamionistu letecky previezli do nemocnice v Bratislave,“ informovala o nehode trnavská polícia.Policajti vykonali s 55-ročným kamionistom aj s 31-ročným rušňovodičom dychové skúšky na zistenie alkoholu, obe s negatívnymi výsledkami. Pri zrážke došlo k vykoľajeniu vlakovej súpravy a doprava na trati musela byť prerušená.Policajti boli približne v rovnako čase privolaní aj k ďalšej dopravnej nehode kamiónu v okrese Dunajská Streda. Podľa prvotných informácií vodič pri Medveďove dostal defekt, zišiel mimo cestu a skončil prevrátený v priekope.Pri nehode sa 35-ročný muž zranil a do starostlivosti si ho museli prevziať privolaní záchranári. Policajti ani u tohto vodiča alkohol nezistili.Presné príčiny a okolnosti týchto dopravných nehôd, ako aj mieru zavinenia, policajti naďalej vyšetrujú.