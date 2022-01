V okrese Dunajská Streda došlo k tragickej dopravnej nehode, polícia žiada verejnosť o pomoc

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.1.2022 (Webnoviny.sk) - Jednu obeť si dnes vyžiadala tragická dopravná nehoda na ceste medzi obcami Lehnice a Štvrtok na Ostrove v okrese Dunajská Streda. O nehode informovala Zlatica Antalová z Krajského policajného riaditeľstva v Trnave.Podľa prvotných informácií došlo dnes ráno k zrážke dvoch osobných vozidiel, pri ktorej jedna osoba utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Ďalšie tri osoby, z ktorých jedna mala byť maloletá, sa zranili a boli urýchlene prevezené do nemocnice.Policajti sú na mieste a nehodu dokumentujú. Cesta II. triedy je v danom úseku uzavretá. Polícia vyzvala ľudí, ak nehodu videli, prípadne ju majú na zázname z autokamery, nech zavolajú na číslo 158 alebo nech sa vrátia na miesto nešťastia a poskytnú všetky potrebné informácie, ktoré by nehodu objasnili.