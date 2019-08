V okrese Lučenec ubudlo za tri roky 60 % uchádzačov o zamestnanie

Na snímke uprostred ministerka kultúry Ľubica Laššáková a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (vľavo) počas výjazdového rokovania vlády v obci Buzitka, okres Lučenec v stredu 28. augusta 2019. Foto: TASR Ján Krošlák Foto: TASR Ján Krošlák

Buzitka 28. augusta (TASR) – Celkovo 60 percent evidovaných uchádzačov o zamestnanie ubudlo z evidencie úradu práce v okrese Lučenec za posledné tri roky, teda počas doby účinnosti akčného plánu jeho rozvoja. Informoval o tom minister práce Ján Richter (Smer-SD) na výjazdovom zasadnutí vlády v obci Buzitka.konkretizoval Richter.Ako doplnil podpredseda vlády Richard Raši (Smer-SD), v septembri 2016 bola nezamestnanosť v Lučeneckom okrese na úrovni viac ako 16 percent a ambíciou akčného plánu bolo znížiť ju pod 12 percent.objasnil Raši s tým, že doteraz bolo v okrese vytvorených 1900 pracovných miest, z toho v poslednom roku viac ako 700.Podľa informácií ministra práce ubudlo od septembra 2016 v okrese dovedna 1300 poberateľov hmotnej núdze. Spomenul tiež podľa jeho slov diametrálne odlišnú situáciu v porovnaní so susedným okresom Poltár. „zdôraznil.Ako ďalej uviedol, v okrese sa stále nachádza v evidencii nezamestnaných takmer 3500 ľudí.ozrejmil Richter. Doplnil tiež, že stredoškolákov je v evidencii 1550 a 230 je vysokoškolákov.Výsledky akčného plánu v okrese Lučenec sú podľa ministra práce absolútne pozitívne a keby sa teraz rozhodovalo, či bude zaradený medzi najmenej rozvinuté, bolo by to na hrane. Za výhodu podľa vlastných slov považuje fakt, že nové pracovné miesta vznikli v rámci okresu v rôznych odvetviach.