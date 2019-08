Vláda odobrila elektrifikáciu trate Haniska – Moldava nad Bodvou

Železničná stanica Moldava nad Bodvou. Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 28. augusta (TASR) - Elektrifikácia úseku železničnej trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou sa bude realizovať v tzv. redukovanom variante. Ten zahŕňa elektrifikáciu trate a modernizáciu zabezpečovacieho zariadenia, ako aj rekonštrukciu železničného zvršku a spodku vrátane úpravy nástupísk. Investičné náklady predstavujú 58 miliónov eur. Na stredajšom (27. 8.) výjazdovom rokovaní v Kokave nad Rimavicou to odsúhlasil vládny kabinet.informovalo vo vládnom materiáli ministerstvo dopravy a výstavy.V roku 2018 bola spracovaná štúdia realizovateľnosti, ktorá porovnávala tri varianty technického riešenia projektu - základný, redukovaný a minimálny. Minimálny variant s investíciou 41 miliónov eur pozostáva výlučne z elektrifikácie trate, základný variant s nákladmi 74 miliónov eur rozširuje redukovaný variant o modernizáciu zabezpečovacieho zariadenia na nadväzujúcom úseku Barca – Haniska pri Košiciach vrátane samotnej stanice Haniska.uviedol rezort dopravy.Projekt má prispieť k zlepšeniu dopravnej obslužnosti územia, aj k úspore času pre dochádzku do oceliarní U.S. Steel Košice, kde sa predpokladá umožnenie vstupu zamestnancov aj tzv. nákladným vchodom v blízkosti železničnej zastávky Hutníky a následnej úpravy vnútropodnikovej dopravy v areáli podniku.Traťový úsek Košice – Moldava nad Bodvou sa rezort dopravy chystá liberalizovať.