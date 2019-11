V okrese Veľký Krtíš vzniklo 1311 pracovných miest

Výjazdové rokovanie vlády SR v obci Slovenské Ďarmoty, v okrese Veľký Krtíš. Na snímke v pozadí zľava minister životného prostredia László Sólymos, premiér SR Peter Pellegrini a podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši počas rokovania vlády v Slovenských Ďarmotách 21. novembra 2019. Foto: TASR - Ján Krošlák Foto: TASR - Ján Krošlák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Slovenské Ďarmoty 21. novembra (TASR) – Celkovo 1311 nových pracovných miest sa podarilo vytvoriť v okrese Veľký Krtíš za posledné tri roky od spustenia akčného plánu jeho rozvoja. Informovali o tom predstavitelia vlády SR na výjazdovom rokovaní v Slovenských Ďarmotách s tým, že pôvodný plán rátal len s 822 miestami.zdôraznil podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD). Spomenul tiež, že len za posledný rok klesla o dve percentá, kým na celom Slovensku to bolo iba o 0,3 percenta.Ako upozornil minister práce Ján Richter (Smer-SD), uvedená miera nezamestnanosti je absolútne blízko celoslovenskému priemeru. Rapídne sa podľa neho zmenili aj čísla u dlhodobo nezamestnaných, medzi ktorými bolo i veľa Rómov.konkretizoval.Podľa vlastných slov je presvedčený, že v okrese je veľmi veľká perspektíva ďalšieho vytvárania nových pracovných miest.“ avizoval minister práce.Doplnil, že takýto nárast zrejme nebude možné pokryť možnosťami, ktoré dáva okres či susedné regióny.konštatoval Richter.Všetky uvedené zmeny sa podľa neho pozitívne prejavujú aj v sociálnej situácii.ozrejmil Richter s tým, že ide o rapídne zníženie.Ako ďalej priblížil, aktuálne eviduje úrad práce v okrese 1646 nezamestnaných, z nich 512 so základným alebo neukončeným vzdelaním, zhruba tisíc so stredným odborným vzdelaním a sto s vysokoškolským vzdelaním. Voľných pracovných miest v okrese je 221.Podľa primátora Veľkého Krtíša Dalibora Surkoša je aktuálna priaznivá situácia okresu výsledkom pomoci z akčného plánu, ale aj zlepšenia ekonomiky Slovenska i celej Európy.poznamenal primátor.Zlepšenie ekonomickej situácie okresu sa podľa neho odrazilo aj na cene nehnuteľností vo Veľkom Krtíši, ktoré v porovnaní s minulosťou podstatne stúpli.podotkol Surkoš. Podľa vlastných slov však verí, že sa postupne bude zvyšovať.