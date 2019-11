Zisk Macy's v 3. štvrťroku prudko klesol

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Cincinnati 21. novembra (TASR) - Americká sieť obchodných domov Macy's oznámila za 3. štvrťrok prudký pokles zisku. A znížila aj odhad príjmov za celý rok.Spoločnosť Macy's so sídlom v Cincinnati vo štvrtok uviedla, že v 3. štvrťroku 2019 sa jej čistý zisk prepadol až na 2 milióny USD (1,81 milióna eur), čo predstavuje 1 cent na akciu, zo 62 miliónov USD alebo 20 centov/akcia v rovnakom období predchádzajúceho roka.Po očistení od jednorazových položiek dosiahla spoločnosť zisk 7 centov na akciu.Tržby Macy's sa znížili na 5,17 miliardy USD z vlaňajších 5,40 miliardy USD. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, očakávali lepší výsledok, a to tržby 5,32 miliardy USD. Takzvaný porovnateľný predaj v obchodoch otvorených viac ako rok klesol o 3,5 %, zatiaľ čo analytici predpovedali, že sa zníži len o 0,5 %.„Aj keď sme očakávali negatívny výsledok, keďže sme minulý rok mali veľmi silný tretí štvrťrok, spomalenie predaja bolo prudšie, ako sme odhadovali,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Jeff Gennette.Tržby ovplyvnil skorší príchod nepriaznivého počasia, slabý cestovný ruch a slabší výkon v menších obchodných centrách.Spoločnosť teraz očakáva za celý rok pokles tržieb o 2,5 % až 2 % namiesto stagnácie, a upravený zisk na jednu akciu v pásme od 2,57 do 2,77 USD, a nie 2,85 až 3,05 USD.(1 EUR = 1,1059 USD)