V októbri sa vybralo na mýte najviac od spustenia systému

Bratislava 15. novembra (TASR) - Vodiči nákladných áut uhradili v októbri tohto roku za jazdu po spoplatnených úsekoch ciest na mýte 20,31 milióna eur. V porovnaní s minuloročným októbrom to znamenalo nárast o 6,8 %.Podľa manažéra pre komunikačnú stratégiu a PR mýtnej firmy SkyToll Antona Bódisa pritom v októbri výber mýta po prvý raz prekročil hranicu 20 miliónov eur, bol tak mesiacom s najvyšším výberom od spustenia elektronického mýtneho systému do prevádzky v roku 2010.V desiatom mesiaci tohto roka sa na diaľniciach a rýchlostných cestách vybralo mýto vo výške 13,67 milióna eur a na spoplatnených cestách prvej triedy to bolo 6,63 milióna eur.dodal Bódis. Dňom s najvyšším výberom za sledovaný mesiac bol 29. október so sumou 892.384 eur.Spoplatnené úseky ciest využívalo každý deň priemerne 43.115 vozidiel nad 3,5 tony a v elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. októbru 2018 zaregistrovaných 267.273 palubných jednotiek. Oproti septembru sa ich počet zvýšil o 2180 kusov. Pritom 72,5 % z celkového počtu palubných jednotiek bolo priradených vozidlám zo zahraničia. Mýtna polícia riešila v októbri na vymedzených úsekoch ciest 613 prípadov porušenia zákona o výbere mýta a vybrala mýto vo výške 7667 eur.