Via Iuris listom vyzvala k zodpovednému výberu kandidátov na sudcov ÚS

Ústavný súd SR, archívna snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Bratislava 15. novembra (TASR) - Mimovládna organizácia Via Iuris listom vyzvala subjekty oprávnené navrhnúť kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR, aby nominovali takých kandidátov, ktorí by spĺňali vysoké morálne a odborné požiadavky všeobecne uznávané v medzinárodnom spoločenstve.Zástupcovia organizácie pripomínajú, že ústavný sudca by mal byť dôveryhodný, nestranný a s vysokou morálnou integritou, mať skúsenosti s aplikáciou ústavného práva a ochranou základných práv, ako aj zaoberať sa ústavným právom aj pred vymenovaním do funkcie.Podľa Via Iuris je kľúčové, kto sa stane sudcom ústavného súdu, keďže pri rozhodovaní môže byť rozhodujúci aj jeden hlas sudcu.uviedla Kristína Babiaková, advokátka spolupracujúca s Via Iuris.Zmeny v procese výberu sudcov ÚS, ktoré vstúpili do platnosti vo štvrtok, sú podľa Via Iuris pozitívne. Napriek tomu pripomínajú, že v právnej úprave chýbajú ďalšie kritériá pre výkon funkcie ústavných sudcov." uviedli.Organizácia adresovala list poslancom parlamentu, vláde SR, predsedovi ÚS, predsedníčke Súdnej rady SR, členom Súdnej rady SR, predsedníčke Najvyššieho súdu SR, generálnemu prokurátorovi, verejnej ochrankyni práv, profesijným organizáciám právnikov, ako aj vedeckým inštitúciám pôsobiacim v oblasti práva.